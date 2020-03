Toter am Aachener Weiher : 24-jähriger Tatverdächtiger von Kölner Polizei festgenommen

Köln -

Die Polizei Köln hat am frühen Mittwochmorgen einen mit Haftbefehl wegen Totschlags gesuchten Beschuldigten (24) in Köln an seiner Arbeitsstätte festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, am 7. März an der Tötung eines 26 Jahre alten Mannes gegenüber des Aachener Weihers beteiligt gewesen zu sein (hier lesen Sie mehr). Der Kölner äußert sich nicht zu den Tatvorwürfen. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Motiv sowie die Frage, ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 26-Jährige war noch am Tatort verblutet. Der in Köln wohnende Italiener sei mit „Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper“ umgebracht worden, so Bremer. Welche Verletzungen ihm zugefügt wurden, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer mit Blick auf die Ermittlungen nicht. Das Opfer hatte in einem nahegelegenen Restaurant gearbeitet. (red)