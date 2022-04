Treffpunkt für Geflüchtete: Kölner „Bagatelle Bar“ wird sonntags zu „Café Selenskyi“

Köln -

Ein neuer Treffpunkt für ukrainische Geflüchtete in der Südstadt entsteht: Ab dem 1. Mai verwandelt sich die Bagatelle Bar in der Alteburger Straße jeden Sonntag in das „Café Selenskyj“. Zwischen 17 und 21 Uhr bietet das Lokal die Möglichkeit zum Austausch, zudem gibt es Speisen, Getränke sowie kulturelle Angebote.



Café Selenskyj in der Bagatelle Bar: Kooperation mit Kölner Verein Sei Stark

Das Team der Bagatelle Bar betreut das Café Selenskyi in Kooperation mit dem Verein „Sei Stark“, der in Not geratene Frauen im Alltag begleitet und ihnen in schwierigen Lebenslagen unbürokratisch hilft.

„Ich freue mich, dass wir so schnell und unbürokratisch mit Ponyhof e. V. und Bagatelle ein Treffen für Jugendliche aus der Ukraine anbieten können. Wir werden unbeschwerte Stunden verleben können“ sagt Emitis Pohl, Vorsitzende des Vereins „Sei stark“.



Für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren gibt es im Bierkeller der Bagatelle Bar einen eigenen Club, wo Erwachsene und Kleinkinder nicht zugelassen sind. Kicker, Dart und die DJs sollen für Unterhaltung sorgen.

Das Angebot ist kostenlos, für Speisen und Getränke sind Spenden aber auch gern gesehen. Die Idee zur Bagatelle Bar entstand nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit dem Brauhaus Johann Schäfer in der Südstadt. (gam)