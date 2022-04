Trend bei Geburten: Immer weniger Kölner Kinder werden per Kaiserschnitt geboren

Köln -

Die Zahl der Kinder, die in Köln per Kaiserschnitt zur Welt kommen, ist so niedrig wie seit mehr als zehn Jahren nicht: 2020 wurden laut aktuellsten Zahlen des statistischen Landesamts NRW in Köln in den Krankenhäusern 3.631 von 13.021 Babys per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Dies entspricht 27,9 Prozent der Geburten. Im Jahr 2010 waren es noch 34,7 Prozent.

Köln: Zahl der Geburten per Kaiserschnitt so niedrig wie lange nicht mehr

Der Trend ist auch landesweit zu beobachten: 2020 entbanden in 133 der insgesamt 337 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 165.790 Frauen (0,6 Prozent weniger als im Vorjahr) – davon waren 29,5 Prozent, nämlich 48.986 Geburten, Kaiserschnitte. Dem Landesamt zufolge ist das der niedrigste Wert seit 2005 in NRW. Innerhalb des Landes waren die Anteile der Kaiserschnittgeburten unterschiedlich hoch: In den Krankenhäusern des Märkischen Kreises wurde mit 40,2 Prozent die höchste und in Essen mit 13 Prozent die niedrigste Quote verzeichnet. (kst)