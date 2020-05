Trotz Corona-Krise: Kaffeerösterei Van Dyck eröffnet dritten Standort in Köln

Köln -

Die Kölner Kaffeerösterei Van Dyck hat neben ihren beiden Standorten in Mülheim und Ehrenfeld nun auch einen dritten in der Südstadt. Seit Anfang Mai hat die Van-Dyck-Espressobar auf der Severinstraße 40 geöffnet – und das trotz Corona-Krise. Verkauft werden aufgrund der Schutzmaßnahmen daher aktuell nur „Kaffee to go“ sowie Kaffeebohnen und -pulver.



Bis vor kurzem befand sich in jenen Räumlichkeiten das Kaffeehaus Severinstraße. Die Biobohnen von Van Dyck sind fair gehandelt. In Mülheim befindet sich die Van-Dyck-Rösterei auf der Schanzenstraße 36, in Ehrenfeld auf der Körnerstraße 43. (sbs)

www.vandyckkaffee.de