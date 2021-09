Über Rot gefahren?: 24-jähriger Kölner von Audi erfasst – schwere Kopfverletzungen

Köln -

Bei einem Unfall in Köln-Deutz ist ein 24-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann fuhr laut Polizei am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf dem Auenweg in Richtung Bahnhof Deutz, als ihn ein 31-jähriger Audi-Fahrer beim Abbiegen erfasste.



Zeugen zufolge soll der Radfahrer bei Rotlicht über die Straße gefahren sein. Rettungskräfte brachten den Kölner mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen. (pg)