Köln-Neubrück – Zwei maskierte Unbekannte sind am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in Köln-Neubrück eingedrungen. Sie schlugen die Balkontür der Wohnung ein, stahlen Bargeld und flohen anschließend in einem weißen Ford Fokus mit polnischem Kennzeichen.

Raub in Köln: Bewohner flüchten vor Einbrechern

Die beiden Bewohner der Wohnung flüchteten durch die Haustür nach vorne aus dem Haus. Die beiden mutmaßlichen Täter waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen war laut einem Zeugen schmal gebaut und trug ein Messer. Der andere Gesuchte wird als kräftig beschrieben und soll eine schwarze Jacke und Bluejeans getragen haben.

Die Kölner Polizei bittet um Hinweise, die telefonisch unter 0221 / 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de abgegeben werden können. (red)