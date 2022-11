Köln-Holweide – Fünf unbekannte Täter haben am Sonntagabend einen sehbehinderten Mann in Köln-Holweide niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Unbekannten sollen den 46-Jährigen gegen 22 Uhr auf der Piccoloministraße auf Höhe des dortigen Spielplatzes unter einem Vorwand angesprochen und daraufhin von hinten niedergeschlagen haben.



Überfall in Köln: Täter lassen Opfer verletzt zurück

Als der Mann auf dem Boden lag, durchsuchten ihn die Täter und entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme aus dessen Hosentasche. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung und ließen ihr Opfer leichtverletzt am Boden zurück. Die Kölner Polizei fahndet nach den Unbekannten. Zeugen werden gebeten, sich unter 0221 229-0 oder per Mail zu melden. (tmo)