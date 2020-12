Unfall auf A4 bei Köln: Zwei Personen bei Kollision mit Mähmaschine schwer verletzt

Köln -

Auf der Autobahn 4 Richtung Olpe ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand erlitt der 35-jährige Fahrer eines Volvos gegen 14 Uhr einen internistischen Notfall. Sein Wagen prallte daraufhin zunächst rechts gegen die Leitplanke und fuhr dann von hinten auf einen Pkw auf.



Anschließend geriet das Auto nochmals auf den Seitenstreifen und stieß dort mit einer Mähmaschine der Autobahnmeisterei zusammen.



A4 bei Köln: Zwei Personen schwer verletzt bei Unfall

Der Mann erlitt schwerste Verletzungen, auch seine 49 Jahre alte Beifahrerin musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrer der anderen Fahrzeuge blieben unverletzt.



Am Nachmittag war das Unfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz, der Verkehr wurde auch am Abend noch einspurig an der Stelle vorbeigeführt. Die Sperrung dauerte an, weil der Abtransport der Fahrzeuge mehr Zeit brauchte. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben. (red)