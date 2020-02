Unfall in Longerich: Auto erfasst beim rückwärtsfahren Rentner-Ehepaar

Köln -

Zwei Fußgänger sind am vergangenen Mittwochvormittag in Köln-Longerich von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 47-jähriger Autofahrer gegen 11.15 Uhr rückwärts in eine Parklücke in der Grethenstraße gefahren sein. Dabei wurden die Senioren (78,81) von dem Wagen erfasst.

Nach Einlieferung ins Krankenhaus behielten die Ärzte die zwei Verletzten zur stationären Behandlung dort. (red)