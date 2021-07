Unwetter in Köln: Deutzer Stadthaus durch Starkregen beschädigt

Das Unwetter, das am Mittwoch und Donnerstag über Köln hinweggezogen ist, hat in der Stadt zahlreiche Schäden hinterlassen. Wie die Pressestelle der Stadt am Donnerstag mitteilte, stürzten alleine bis zum Nachmittag 50 Bäume um, zudem wurden zahlreiche Sportplätze geflutet. Diese sind bis auf Weiteres nicht nutzbar, das Sportamt prüft derzeit gemeldete Schäden und konnte sich noch keinen Gesamtüberblick verschaffen.

Des Weiteren liefen die Aufzugschächte im Stadthaus in Deutz voll. Derzeit wird dort das Wasser abgepumpt, die Aufzüge sind ebenfalls bis auf Weiteres nicht nutzbar.

Im Museum für Ostasiatische Kunst ist der Keller vollgelaufen, Ausstellungsstücke wurden dabei nicht beschädigt. Kleinere Schäden gab es im Trauzimmer im Turmkeller des Historischen Rathauses, Trauungen mussten deswegen aber nicht abgesagt werden.