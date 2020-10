Köln -

Sichtlich nervös betrat die Mülheimerin am Montag den Saal 27 des Kölner Landgerichts. „Tief durchatmen“, riet Rechtsanwältin Susanne Cziongalla der Frau, die als Nebenklägerin im Prozess um den gewaltsamen Tod ihres Ehemannes auftritt. Auf der Anklagebank saß der gemeinsame Sohn, der derzeit in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht ist, ein Wachtmeister führte ihn in den Saal. Mit einem leisen Hallo und traurigem Blick begrüßte der Beschuldigte seine Mutter.