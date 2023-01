Am Montagmorgen sind die Straßen in und um Köln gefüllt. Es kommt zu Zeitverzögerungen. (Archivbild)

Am Montagmorgen ist in und um Köln einiges los auf den Straßen. Autofahrer müssen an manchen Stellen mehr Zeit für ihre Fahrt einplanen.

Aufpassen sollten Autofahrer auf der A555 Bonn Richtung Köln. Hier gibt es aktuell eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Standstreifen zwischen Rodenkirchen und Kreuz Köln-Süd.

Daher kommt es ebenfalls auf der A555 zwischen Wesseling und Kreuz Köln-Süd zu einem Stau von fünf Kilometern und einer Zeitverzögerung von 15 Minuten.

Auf der A1 Köln Richtung Dortmund gibt es nach einem Unfall zwischen Köln-Lövenich und Köln-Niehl sechs Kilometer Stau und ein Plus von etwa 10 Minuten.

Verkehr am Montagmorgen: Volle Straßen in und um Köln

In der entgegenliegenden Richtung, Dortmund Richtung Köln, gibt es zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen-West aktuell sieben Kilometer stockenden Verkehr. Hier kommt es zu einem Plus von etwa 20 Minuten.

Fünf Kilometer stockender Verkehr herrscht aktuell auf der A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Köln-Worringen und Köln-Nord. Hier sollten Autofahrer etwa zehn Minuten mehr einrechnen.

Auf der A59 Bonn Richtung Köln zwischen Köln-Rath und Dreieck Heumar bestehen aktuell zwei Kilometer Stau. In der Gegenrichtung ein Kilometer.

Deutsche Bahn: Zahlreiche Zugausfälle zwischen Köln und Bonn

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Köln und Bonn kommt es derzeit zudem immer wieder zu Zugausfällen und Verspätungen. Noch bis zum 1. Februar kommt es zwischen Rommerskirchen und Köln-Ehrenfeld zu Teilausfällen wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. (red)