Am Mittwochmorgen ist viel los auf den Straßen rund um Köln und in Nordrhein-Westfalen. So meldet der Westdeutsche Rundfunk (WDR) auf der A1 Dortund Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen-West etwa drei Kilometer Stau.

Laut WDR kommt es auf der A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Gladbeck-Ellinghorst und Kreuz Oberhausen zu acht Kilometern Stau. Dort müssen aktuell rund 45 Minuten mehr eingeplant werden. Auch von der A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Leverkusen-Opladen und Kreuz Leverkusen gibt es eine Gefahrenmeldung. Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen befindet sich auf dem linken Fahrstreifen eine ungesicherte Unfallstelle.

Viel Stau auf A3 in Richtung Köln

Zudem staut es sich auf der A3 Arnheim Richtung Köln auf Höhe des Kreuz Oberhausen mit einer Länge von vier Kilometern. Auch aus Frankfurt in Richtung Köln zwischen dem Siebengebirge und Kreuz Bonn/Siegburg stockt der Verkehr um sieben Kilometer. Hier müssen 15 Minuten mehr eingeplant werden.

Auch sonst ist am Mittwochmorgen viel Verkehr auf den Straßen in NRW. So werden derzeit vom WDR insgesamt knapp 130 Kilometer Stau gemeldet. (red)