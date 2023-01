Am Montagmorgen kommt es für Bahnreisende in Köln zu Verzögerungen. Grund ist ein technischer Defekt an einem Zug. Dieser hat den Zugverkehr zwischen Köln Hbf und Köln Messe/Deutz behindert. Inzwischen wurde die Reparatur beendet.



In der Folge kommt es aber immer noch zu Verspätungen und Teilausfällen. Kurzfristig kann sich auch der Zuglauf ändern. Die Deutsche Bahn bittet darum, sich in der Onlinereiseauskunft über mögliche Änderungen zu informieren. (red)