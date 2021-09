Volle Intensivstationen: Das hat es mit den Engpässen in Köln auf sich

Köln -

Die Situation auf den Kölner Intensivstationen bleibt angespannt. Die Belegung sei nach wir vor hoch, meldet Sigrid Krebs, die für die Städtischen Kliniken spricht. Nach den Worten von Alexander Lechleuthner bestehe derzeit aber dennoch kein Grund zur Beunruhigung. „Es ist wichtig, die Nerven zu behalten", betonte der ärztliche Leiter des städtischen Rettungsdienstes im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger".

Am Mittwochmittag hatte die Berufsfeuerwehr eine „Überlastanzeige" an alle Krankenhäuser der Stadt verschickt. Darin wurde mitgeteilt, dass temporär „alle Aufnahmemöglichkeiten" auf den Intensivstationen in Köln sowie in den umliegenden Kreisen und kreisfreien Städten überlastet waren. Die Versorgung von Notfallpatienten habe Vorrang. Im Ernstfall hätte dann der Leiter des Rettungsdienstes festgelegt, welches Krankenhaus einen Notfallpatienten hätte aufnehmen müssen.

Überlastungen meist nach wenigen Stunden beseitigt

Auch wenn dies auf den ersten Eindruck dramatisch klingen mag: Eine solche „Überlastanzeige" ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Engpässe in Krankenhäusern - auch auf den Intensivstationen - kommen hin und wieder vor, und das schon seit Jahren, auch völlig unabhängig von Corona. In aller Regel sind die Engpässe schon nach wenigen Stunden wieder beseitigt. So galt auch die „Überlastanzeige" vom Mittwoch nur zwischen 13 und 18 Uhr. Am Freitagvormittag zum Beispiel war keine „Überlastanzeige" aktiv, bestätigte ein Feuerwehrsprecher.

Eher ungewöhnlich am vorliegenden Fall ist allerdings der Zeitpunkt im Spätsommer. Denn üblicherweise gelangen die Krankenhäuser eher im Herbst oder in den Wintermonaten an ihrer Kapazitätsgrenzen, vor allem zur Hochzeit der jährlichen Grippewelle. Eine Erklärung liefert Sigrid Krebs von den Städtischen Kliniken: Zurzeit würden viele große Operationen nachgeholt, die im Frühjahr wegen der seinerzeit hohen Zahl an Covid-Patienten verschoben worden waren, berichtet sie, Tumoroperationen zum Beispiel oder Hüft-OP's. Alexander Lechleuthner, Leiter des ärztlichen Rettungsdienstes der Stadt, bestätigt das. Zum Vergleich: Der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen liege mit derzeit etwa 15 Prozent deutlich unter denen im April, berichtet Lechleuthner - seinerzeit waren es knapp 50 Prozent.

„Weit über 90 Prozent" der Covid-Intensivpatienten sind ungeimpft

Nach den Worten von Christian Karagiannidis, Geschäftsführender Oberarzt im Klinikum Merheim, seien „weit über 90 Prozent" der Covid-Patienten auf den Intensivstationen ungeimpft, darunter zunehmend jüngere Menschen auch zwischen 30 und 40 Jahren. Man erlebe aktuell die Nachwirkungen der Urlaubs-Rückreisewelle nach den Sommerferien, sagt Sigrid Krebs von den Städtischen Kliniken. Diejenigen, die mit einer Infektion aus dem Ausland zurückgekehrt waren und einen schweren Verlauf erleben, seien mit dem bekannten Zeitverzug von zwei oder drei Wochen erst jetzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Lungenspezialist Karagiannidis erneuerte seinen Appell an alle noch nicht Geimpften, sich schnellstmöglich impfen zu lassen. „Dann bleiben wir zumindest von einer großen Zahl von Covid-Patienten im Herbst verschont", sagte Karagiannidis am Freitagvormittag in der ARD.