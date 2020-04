60 Menschen in Köln sind bisher an den Folgen des Coronavirus gestorben (Stand 16. April). Der Großteil dieser Menschen war alt, zählte zur Risikogruppe.

Im Marie-Juchacz-Altenzentrum in Chorweiler gibt des deswegen ein striktes Besuchsverbot. Das ist für die Bewohner und ihre Angehörigen oft nur schwer zu ertragen.

Wie fühlen sich die Senioren? Wie gehen Sie mit der Situation um? Und wie hat sich ihr Leben in der Krise verändert? Ein Ortsbesuch.

Köln -

Eine Frau im Rollstuhl verlässt mit einer Betreuerin das Marie-Juchacz-Altenzentrum, in der Gartenanlage gehen alte Menschen spazieren. Heimleiter Philip Esser trägt in seinem Büro keinen Mundschutz. „Kaffee trinken dürfen wir hier noch ganz normal“, sagt der 32-Jährige, und bittet, Platz zu nehmen. Wie in jedem Seniorenheim gibt es in Chorweiler striktes Besuchsverbot, warnen Schilder vor Covid-19, stehen Desinfektionsspender am Eingang. Esser hat die Zeitung trotzdem zu einem kurzen Besuch eingeladen – um zu zeigen, dass es jenseits der Katastrophenmeldungen über Covid-19-Ausbrüche noch Optimismus und so etwas wie Normalität in Senioreneinrichtungen gibt.