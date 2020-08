Waffen sichergestellt: Betrunkener hantiert mit Pistole in KVB-Bahn

Köln -

Weil er in einer KVB-Bahn mit einer zur Dekowaffe umgebauten Pistole hantierte, hat es ein sturzbetrunkener 55-Jähriger mit der Polizei zu tun bekommen. Der Mann zeigte die Waffe am Montagabend in der Bahn am Hansaring einer Polizistin, die in ihrer Freizeit unterwegs war, teilte die Polizei mit. Die Beamtin alarmierte sofort ihre Kollegen, die dann die Waffe sicherstellten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 55-Jährigen fanden die Einsatzkräfte eine Armbrust, eine echte, aber defekte Maschinenpistole sowie einen Säbel. Bei dem Mann wurde ein Blutalkoholspiegel von zwei Promille gemessen. (hol)