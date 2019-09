Wegen fehlender Genehmigung: Veranstalter sagt Cologne Triathlon Weekend kurzfristig ab

Köln -

Das Cologne Triathlon Weekend, das eigentlich an diesem Wochenende rund um den Fühlinger See stattfinden sollte, fällt kurzfristig aus. Der Veranstalter teilte am Freitagnachmittag auf seiner Internet- und Facebook-Seite mit, dass er den Köln-Triathlon absagen muss: „Uns liegt Stand heute 30.08.2019, 13:00 Uhr von der Stadt Köln keine Genehmigung zur Durchführung des Triathlons vor.“



Die Stadt habe am Freitag lediglich einen Duathlon, der die Disziplinen Laufen und Radfahren abgedeckt hätte, genehmigt. Der Veranstalter teilt weiter mit, dass man über die Durchführung eines Duathlons nachgedacht habe, aber sich nicht in der Lage sehe, einen solchen kurzfristig und ordnungsgemäß auszutragen.



Die Stadt Köln teilt hierzu auf Anfrage mit, dass sie den Triathlon nicht genehmigt habe, weil der Veranstalter eine Auflage zur Sicherheit der Teilnehmenden nicht erfüllt habe. Demnach konnte er eine geforderte Tauchgruppe nicht vorweisen, die in dem Fall, dass einer der Schwimmer ertrinkt, rettend eingreifen kann.



Keine Tauchgruppe vorgewiesen

Die Tauchgruppe muss aus zwei Tauchern und einem Ersatzführer bestehen. „Weil bis heute Mittag, 30. August 2019, der Veranstalter keine Tauchgruppe für die Veranstaltung vorweisen konnte, wurde ihm die Genehmigung für den Schwimmwettbewerb nicht erteilt“, teilt die Stadt weiter mit.



Der Veranstalter habe daraufhin einen Duathlon angemeldet, den die Stadt genehmigt habe. Der Veranstalter war am Freitagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.