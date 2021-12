Weihnachten in Corona-Zeiten: Diese Teststellen in Köln testen auch an den Feiertagen

Köln -

Es war eine ernste Bitte, mit der sich Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, an alle Bürgerinnen und Bürger wandte. „Lassen Sie uns die Feiertage so verbringen, dass sie nicht auch für das Virus ein Fest werden“, sagte er bei der Bundespressekonferenz am Donnerstag. Am besten sei es, sich in einem festen Kreis zu treffen und auf große Feiern zu verzichten. Vor allem die neue Virusvariante Omikron macht den Experten Sorgen.

Gesundheitsamt an den Feiertagen geschlossen



Um sich und andere vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, sind neben der Impfung regelmäßige Tests entscheidend. Doch sind die in Köln über die Weihnachtsfeiertage überhaupt möglich? Laut einer Sprecherin der Stadt sei man im Austausch mit den Teststellen, um ein ausreichendes Testangebot sicherstellen zu können. Denn das Testzentrum im Gesundheitsamt am Neumarkt hat zwar Heiligabend und Silvester von 9 bis 14 Uhr geöffnet, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt es jedoch geschlossen. Erst ab dem 27. Dezember öffnet es wieder von 9 bis 17 Uhr. Um eine Terminbuchung wird gebeten, sie sei aber nicht zwingend notwendig, heißt es.

Private Testzentren wie die vom Anbieter Medicare, die Corona Ambulanz am Mauritiuswall oder Coronacheck Köln in Ehrenfeld füllen die Feiertagslücke. Die ausgedehntesten Öffnungszeiten hat die Medicare-Teststelle am Flughafen Köln/Bonn. Hier wird an Heiligabend und auch an den beiden folgenden Feiertagen von 5 bis 23 Uhr getestet. Bislang gibt es bei fast allen Teststellen noch ausreichend Termine für die Feiertage.

Weitere Teststellen und ihre Öffnungszeiten können Sie in unserer Karte finden.



Ein vollständiger Überblick ist aufgrund der Anzahl der Teststellen nicht möglich. Betreiber können uns gerne ihre Standorte und Öffnungszeiten per Mail zusenden.

Für die zusätzliche Sicherheit beim Familienbesuch dürfte den meisten Kölnerinnen und Kölnern ein Schnelltest ausreichen, das Ergebnis erhält man in der Apotheke oder an den Testzentren oft schon nach nur 15 Minuten. Wer über die Feiertage ins Ausland reisen will, eine rote Warnung auf der Corona-App oder gar Symptome hat, benötigt allerdings einen aktuellen PCR-Test. Die auswertenden Labore in Köln liefern die Testergebnisse nach 24 bis 48 Stunden, meist geht es sogar deutlich schneller.



Auch über die Feiertage ist kein nennenswerter Verzug zu erwarten. Das Kölner Labor Dr. Wisplinghoff in Marsdorf ist auch über Weihnachten normal besetzt. „Wir arbeiten wie das ganze Jahr über auch: 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche“, sagt Fabian Wisplinghoff. Da man auch Krankenhäuser versorge, könne es keine Feiertagspause geben. Sollte es zu längeren Wartezeiten auf das Testergebnis kommen, läge das eher am Andrang von außen – etwa, wenn mehr Menschen bei Ärztinnen und Ärzten vor Weihnachten noch einen PCR-Test machen lassen wollten.

Auch das Labor Quade arbeitet über die Feiertage - „wenn notwendig auch nachts“, sagt Annegret Quade. „Die PCR-Abstriche können in die Probebriefkästen an der Aachener Straße 338 oder Scheidweilerstraße 63 eingeworfen werden und werden alle tagesgleich bearbeitet. Zusätzlich haben wir unsere Abstrichstation an der Aachener Straße 338 am Heiligabend und Silvester von 8 bis 12 Uhr für die Abstrichentnahme für die PCR-Testung geöffnet.“

Die sensibleren PCR-Tests sind die verlässlichste Überprüfung, um eine Ansteckung nachweisen zu können. Antigen-Schnelltests haben insbesondere bei Geimpften eine geringere Aussagekraft, da die Viruslast zu niedrig sein kann, als dass der Test anspringt. Allerdings ist auch das Risiko einer Übertragung des Virus gerade unter Geimpften niedriger.

Wer schon seine Booster-Impfung bekommen hat und über die Feiertage an einer 2G-Plus-Veranstaltung teilnehmen möchte, kann von offizieller Seite aus nun deshalb komplett auf einen Test verzichten. Davon ausgenommen sind Pflegeeinrichtungen. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in dieser Woche beschlossen.