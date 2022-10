Weltkriegsbombe in Sülz: Blindgänger erfolgreich entschärft – Anwohner dürfen zurück

Köln-Sülz -

Die Fünf-Zentner-Weltkriegsbombe in Köln-Sülz ist durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf um 20.04 Uhr erfolgreich entschärft worden. Der Blindgänger wurde per Kran aus der Baugrube für den Abtransport gehoben.

Die rund 2.200 evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner können in den kommenden Stunden wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Kranke oder gehbehinderte Personen werden mit Krankentransporten zurück nach Hause gebracht.

Weltkriegsbombe in Köln entschärft – Anwohner können zurück in ihre Wohnungen

Für die Entschärfung wurde der Gefahrenbereich abgesperrt. Unter anderem befand sich die Polizeiinspektion Südwest sowie mehrere Supermärkte an der Rhöndorfer Straße im Gefahrenbereich.

In der Anlaufstelle für Evakuierte in der Turnhalle am Südstadion hielten sich laut Stadt in der Spitze 43 Personen auf. Eine Corona-positive Person musste demnach abgesondert untergebracht werden. Insgesamt mussten 29 kranke oder gehbehinderte Personen mit Krankentransporten aus dem Evakuierungsbereich und nach der Entschärfung wieder zurückgebracht werden.

Die Freigabe zur Entschärfung wurde gegen 19.30 an den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf erteilt. Der Ordnungsdienst der Stadt Köln hatte gegen 19 Uhr den zweiten Klingelrundgang im Evakuierungsbereich beendet. Um 17.25 Uhr war der erste Klingelrundgang abgeschlossen.

Auch kleinere Straßensperren für Fuß- und Radwege wurden eingerichtet. Die Einsatzleitung des Ordnungsamtes hatte bei der Flugsicherung die Sperrung des Luftraums über der Fundstelle ab 19.30 Uhr beantragt.

Weltkriegsbombe in Köln entschärft: Verkehrbehinderungen möglich

Die Stadt Köln weist darauf hin, dass es im gesamten Bereich noch wegen der Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.



Besonders im Bereich der Rhöndorfer Straße, die zwischen Weißhausstraße und Rhöndorfer Straße (Hausnummern 12 und 17) gesperrt ist, ist mit Behinderungen zu rechnen.

Weltkriegsbombe lag auf Schulgrundstück an Leybergstraße

Gefunden wurde die Weltkriegsbombe auf dem Schulgrundstück des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums an der Leybergstraße. (red)