Wenig Rücksicht am Aachener Weiher: Stadt muss Schwanen-Paar mit Zaun schützen

Köln -

Ein Schwanenpaar hat sich am Aachener Weiher einen ungünstig gelegenen Brutplatz ausgesucht – unmittelbar am Weg zwischen dem Weiher und dem Teich des Ostasiatischen Museums. Dort flanieren, spazieren, joggen und radeln von morgens bis abends viele Menschen vorbei. „Leider nehmen viele dieser Menschen keine Rücksicht auf die Schwäne“, sagt Claudia Scherping, die sich gemeinsam mit ihrem Mann seit 2015 in der von ihnen gegründeten gemeinnützigen Organisation „Schwäne Köln“ ehrenamtlich um den Schutz der Wasservögel rund um die Kölner Weiher kümmert.