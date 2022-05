Wiederholungstäter: Prostituierte in Köln mit Schnitzelklopfer attackiert

Köln -

Bereits zum dritten Mal soll ein gelernter Bürokaufmann eine Prostituierte in seine Wohnung gelockt und attackiert haben – diesmal mit einem Schnitzelklopfer. Beim Prozess vor dem Amtsgericht am Freitag kam heraus, dass der Mann sich in seine junge Bewährungshelferin verliebt hatte. Trotz der eindeutigen Avancen betreute diese den vorbestraften Täter weiter, was ein Kollege kritisierte.