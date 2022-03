Wochenrückblick für Köln: „Putin, behalt' Dein Gas. Wir duschen kalt“

Über Köln und die Kölner kann unser Autor Peter Berger manchmal nur den Kopf schütteln – oder schallend lachen.

In seiner Köln-Kolumne „Die Woche”, in der er die Nachrichten der vergangenen sieben Tage verarbeitet.

Warum die Kölner immer zusammenstehen, wenn es drauf ankommt.

Köln -

Es sind solche Momente wie der Demonstrationszug der 250.000 gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine am Rosenmontag, die eine Erklärung dafür liefern, warum die Menschen, die in Köln leben, so vernarrt in ihre Stadt sind.