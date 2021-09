Wohl bis Ende des Jahres: Viele KVB-Anzeigetafeln in Köln bleiben leer

An der Stadtbahn-Haltestelle angekommen, geht der Blick der meisten Kölnerinnen und Kölner als allererstes auf die Anzeige, die Auskunft gibt, wann die nächste Bahn in welche Richtung abfährt. Doch oft steht da – gar nichts!

Die neuen Anzeigen der KVB sollen noch mehr Übersicht bieten und mehr Bahnen anzeigen als bisher. Aktuell blicken Kölner jedoch immer wieder auf schwarze oder blau schimmernde Displays ohne Auskunft, wann die nächste Bahn kommt.

„Es tut uns sehr leid, dass die Fahrgäste zum Teil auch über längere Zeiträume keine digitalen Informationen an den Haltestellen erhalten“, erklärt Jörn Schwarze, Technik-Vorstand der KVB.

Bei der Installation und Anbringung der neuen digitalen Fahrgastanzeiger habe es die KVB gleich mit einer ganzen Anzahl von Problemen zu tun, die so vorher nicht absehbar gewesen seien.

Lieferengpässe und veraltete Ausstattung

„Zum Teil sind benötigte Komponenten schlichtweg nicht lieferbar, zum Teil muss Personal abgezogen werden, weil – zum Beispiel durch den Starkregen – an anderen Stellen im Liniennetz Reparaturen durchzuführen sind“, nennt Schwarze als Beispiele für die Probleme. Zudem mache die elektrische Ausstattung an den Haltestellen der KVB zu schaffen, da diese in einigen Fällen schon 30 bis 40 Jahre alt sei. „Wir setzen alles daran, die Anbringung der neuen Monitore so schnell wie möglich abzuschließen“, verspricht Schwarze. Das könne jedoch noch ein paar Monate in Anspruch nehmen: „Bis alle Anzeiger angebracht und in Betrieb genommen sind, kann es aber noch bis zum Ende des Jahres dauern.“

Wenn die 450 neuen Fahrgastanzeiger endlich in Köln flächendeckend angeschlossen sind, sollen die neuen Bildschirme irgendwann deutlich mehr Informationen liefern als aktuell. Dann sollen nicht nur Echtzeitdaten, sondern ganze Reiseketten, Verknüpfungspunkte mit anderen Mobilitätsanbietern und Alternativrouten, wenn es zu Störungen kommt, angezeigt werden können.

Für die kommenden drei Jahre sei das allerdings noch Zukunftsmusik, da es diese Systeme noch nicht von der Stange gebe und die benötigten IT-Systeme dazu aktuell noch entwickelt werden. Bis es soweit ist, sollen die Bildschirme den KVB-Kunden die bekannten Informationen mit den nächsten Abfahrten anzeigen.

Wenn sie denn überhaupt da sind.