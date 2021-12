Zeugen gesucht: Zwei bewaffnete Männer überfallen Kölner Tankstelle

Köln-Bilderstöckchen -

Zwei Männer haben am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr eine Tankstelle auf der Escher Straße in Köln-Bilderstöckchen überfallen.

Nach aktuellen Erkenntnissen bedrohten die Tatverdächtigen, die Mund-undNasen-Schutz trugen, den Kassierer des Tankstellenshops mit einem Messer und forderten ihn auf, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Mit der Beute flüchteten die Räuber kurz darauf in Richtung Parkgürtel.

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugenaussagen zufolge soll einer der Gesuchten einen schwarzen Jogginganzug und eine schwarze Mütze getragen haben. Sein als kräftig beschriebener Komplize trug eine auffällige rote Joggingjacke mit grauer Kapuze und helle Jeans. Das Alter der Männer wird auf Anfang bis Mitte 20 geschätzt. Beide hatten dunkle Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 an das Kriminalkommissariat 14 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (red)