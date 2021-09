Zwei Tage vor Bundestagswahl: Tausende Menschen zu Klima-Demo in Köln erwartet

Köln -

Mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet die Polizei zu einer Klima-Demonstration am kommenden Freitag in der Kölner Innenstadt. Die aus insgesamt drei einzelnen Protestzügen bestehende Kundgebung soll sich kurz am Rhein zusammenschließen und auf der Deutzer Werft beendet werden, sagte ein Polizeisprecher.



Klimademo in Köln zieht in die Innenstadt

Die drei Züge, die für die Zeit zwischen 12 und 17 Uhr angemeldet seien, sollen am Aachener Weiher, am Chlodwigplatz und am Theodor-Heuss-Ring starten und durch größere Straßen in der Innenstadt ziehen. Geplant sei, dass sich die ersten beiden am Neumarkt zusammenschließen und der dritte Zug linksrheinisch an der Deutzer Brücke dazustoßen soll, von wo aus der Weg zum anderen Ufer fortgesetzt wird. Rund um die Demo-Strecke ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die Kundgebung ist Teil eines deutschlandweit vom Klima-Bündnis „Fridays for Future“ mitorganisierten Aktionstags mit insgesamt mehr als 300 geplanten Demos in so gut wie allen größeren Städten. Als einen Anlass für die abermalige Protestaktion nennt „Fridays for Future“ die zwei Tage später stattfindende Bundestagswahl. (hol)