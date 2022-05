Zwischenlösung bis 2024: Die Trankgasse am Kölner Dom wird zur Fahrradstraße

Köln -

Die Trankgasse in der Kölner Innenstadt wird zwischen Marzellenstraße und Am Domhof zur Fahrradstraße. Das hat der Verkehrsausschuss bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Für die unmittelbare Dom-Umgebung wurden weitere Maßnahmen beschlossen, die den Autoverkehr erheblich reduzieren sollen: Der Kardinal-Höffner-Platz wird zu einer Fußgängerzone, Marzellenstraße und Komödienstraße werden zu Einbahnstraßen – mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei“. Die Straßen Mariengartengasse und Burgmauer werden zwischen An der Rechtsschule und Kardinal-Höffner-Platz zur Sackgasse.