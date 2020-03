„Die Höhle der Löwen“: Eine „stratosphärische Bewertung“ für simples Katzen-Produkt

Die siebte Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ läuft in einer Mini-Version mit sechs Ausgaben im Frühjahr 2020 bei Vox.

In der Jury sitzen wie bereits im Herbst 2019 Frank Thelen, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl. Neu dabei ist „Orthomol“-Inhaber Nils Glagau.

Wer konnte in der zweiten Folge überzeugen?

Die „Höhle der Löwen“ läuft 2020 erstmals in einer Mini-Ausgabe auch im Frühjahr. Das Datum ist neu, nicht jedoch die Jury-Mitglieder.

Nils Glagau (v.l.n.r.), Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Georg Kofler TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto:

„Wer schön sein will, muss nicht leiden“

Christof Baum (26) aus Freiburg im Breisgau hat eine Vision: Er möchte Frauen ermöglichen, High Heels zu genießen, ohne zu leiden – den Schuh für die Frau revolutionieren. Schmerzende Füße nach einer durchtanzten Partynacht sollen der Vergangenheit angehören.



Mit seinem Vater, einem Orthopäden, entwickelt der ehemalige Schuhverkäufer mit BWL-Abschluss einen ergonomischen Schuh. Sogar ein Schuhtechnik-Studium hat der 26-Jährige dafür absolviert. Sein Wunsch an die Löwen: 200.000 Euro für 15 % Firmenanteile. Denn: Ohne das Geld der Löwen wird es die „Maison Baum“ in einem halben Jahr nicht mehr geben, so Baum.



Erhöhungen im Fußbett, die wie Sitzkissen wirken, halten den Fuß mechanisch zurück. Gleichmäßige Gewichtsverteilung und stabile Rutschfestigkeit soll der Schuh für 265 Euro garantieren. „Man fühlt sich wie gebettet, man hat das Gefühl, man hätte mehr Schuh an“, gibt Löwin Dagmar Wöhrl beim Probelaufen auf den 10 cm-Heels begeistert zu.



Seit zwei Wochen sind die Schuhe auf dem Markt – 55.000 Euro Umsatz hat der Gründer schon gemacht. „Beeindruckend“, finden die Löwen. Trotzdem ist das Metier den Löwen zu heiß. „Schuster, bleib bei deinen Leisten“, begründet Frank Thelen seinen Rückzug. Zu viel Risiko sehen Wöhrl und Williams auch nach einer kurzen Besprechung. Verschiedene Größen, abwechslungsreiches Design: „Ihnen werden 200.000 Euro nicht reichen“, so Wöhrl. „Es hat mich nicht gepackt, wie es mich hätte packen sollen,“ begründet Williams ihre Entscheidung. Keiner der Löwen macht ein Angebot.



„Hund, Ehefrau, Kinder und Thailand“ – alles gerade an die Wand bringen



„Da muss doch schonmal jemand drauf gekommen sein, das ist doch trivial“, empört sich Frank Thelen nach der Produktvorstellung von Flexylot. Alexander Schophoff (42), ein Galerist aus Hamburg, stellt ein – wie er sagt – „revolutionäres Bildaufhängungssystem“ vor. Mit einer Schraube und kleinen Handgriffen lassen sich Bilder an der Wand in kürzester Zeit neu justieren.

Frank Thelen stellt sich bei der Aufhängung von Bildern nicht besonders geschickt an. TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto:

Ein Produkt für einen großen Markt: „Jeder der Bilder kauft, umzieht, renoviert, Hotels, Galerien, Einzelhandelsläden, in den USA und China“ – eigentlich braucht jeder sein Produkt, so Schophoff. Sein Angebot: 125.000 Euro für 25,1 % Anteil an dem Unternehmen Flexylot.



Frank Thelen hält es nicht mehr auf dem Stuhl. „Ich habe noch nie ein Bild aufgehangen“, verkündet er, als er vor dem schiefen Bild steht, dass es gerade zu rücken gilt. „Stimmt, sie haben wirklich keine Ahnung“, bemerkt Schophoff, als er Thelens unsicheren Umgang mit dem Werkzeug bemerkt.



12,95 Euro für ein Dreierset der Standardgröße soll man zukünftig für das recht simpel wirkende Bildaufhängungssystem im Handel zahlen. Im Verkauf ist es noch nicht, ein Patent ist angemeldet.



„Du bist eine richtig coole Socke“, findet Carsten Maschmeyer. Trotzdem macht er kein Angebot. „Bist du spontan?“, fragt Ralf Dümmel den Gründer. „Ich bin der richtige Löwe für dich“. Er bietet 125.000 Euro für 30 % der Firmenanteile. Schophoff muss nur kurz überlegen – „Deal“.



„Ein System verändern, dass verändert werden muss“



„Wir werden gleich einen Roboter sehen“, prognostiziert Frank Thelen, als er auf das leere Krankenbett und die Aufschrift „curassist“ vor sich auf der Präsentationsfläche blickt. Der gelernte Krankenpfleger Thomas Müller (44) aus Koblenz bringt aber eine andere Idee mit in die Höhle der Löwen.



Besonders beeindruckend: die Geschichte des 44-Jährigen, finden die Löwen. Mit 21 gründete er ein IT Startup, mit 28 erkrankte er an Krebs und lernte das Pflegepersonal, das ihm in dieser schweren Zeit zur Seite stand mehr und mehr schätzen. Aus diesem Grund absolvierte er in diesem Bereich eine Ausbildung und arbeitete 14 Jahre im Pflegeberuf. „Wissen Sie, dass Pflegekräfte 12 Tage durcharbeiten, um dann zwei Tage frei zu haben, in denen sie aber höchstwahrscheinlich einspringen müssen?“, fragt der Gründer die Löwen. 400.000 Pflegekräfte hätten der Branche bereits den Rücken gekehrt. Das möchte Thomas Müller mit seiner Erfindung ändern.



Die App Curassist soll den Bürokratieaufwand für selbstständige Pflegekräfte deutlich erleichtern. Statt 12 Monate auf die Bearbeitung eines Antrages zu warten, soll das Ganze mit Curassist nur einen Monat dauern. Pflegekräfte mit Kindern oder anderen Verpflichtungen könnten so viel flexibler in den Beruf zurückkehren. „Helfen Sie mir, ein System zu verändern, dass verändert werden muss“, appelliert der Gründer an die Löwen. Er fordert 500.000 Euro für 15 % der Firmenanteile.



550 Pflegekräfte hätten sich bereits in seinem Portal registriert. Sie zahlen eine monatliche Gebühr von 8,90 Euro. Im Monat macht das Unternehmen bisher einen Umsatz von gerade einmal 1000 Euro. Mit „nicht mein Markt“, zieht sich Frank Thelen aus den Verhandlungen zurück. Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer halten sich hingegen für genau die richtigen Investoren. „Aus Überzeugung und von Herzen“ machen die beiden dem Gründer ein gemeinsames Angebot: 500.000 Euro für 2 mal 15 % Firmenanteile.



„Ich muss ganz kurz nachdenken, ob ich nachdenken muss“, dreht sich Thomas Müller im Kreis und überlegt. „Okay, ist in Ordnung“, willigt er schließlich in das Angebot der beiden Löwen ein. Die beiden haben „nicht nur Geld investiert, sie verstehen, was ich will“, freut sich der Gründer am Ende.



Die Rettung für Katzenliebhaber?



„Das ist eine Beleidigung unserer Kompetenz“, eine „stratosphärische Bewertung“, ärgert sich Georg Kofler über das Angebot der drei Gründer aus der Schweiz. 750.000 Euro für 10 % Firmenanteile am Unternehmen „PetTracer“ wollen Alan Ellenberger (35), Claudio Gloor und Reto Büchel heraushandeln.



Claudio Gloor mit Versuchskatze TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto:

PetTracer: Ein Katzenhalsband, das die Technologien GPS und Peilsender kombiniert. Der stromsparende Akku soll im Gegensatz zu vielen anderen Produkten auf dem Markt bis zu vier Wochen halten. Dieses Produkt hat einen stolzen Preis: Rund 175 Euro kostet das Produkt im Handel, sechs bis neun Euro im Monat die passende App dazu.



700 Kunden konnte das Unternehmen im letzten Jahr für sich gewinnen – 52.000 Euro Umsatz. „Eine schwache Vertriebsleistung“, findet Carsten Maschmeyer. Er ist raus. Auch die anderen Löwen kann das Produkt nicht überzeugen: zu teuer, zu wenig Innovation und zu viel Konkurrenz. Die drei Schweizer fahren ohne Angebot wieder nach Hause.



„Die gewöhnliche Hantel wird Vergangenheit



Der Jurist und Personal Trainer Christian Polenz (47) hat „alles auf eine Karte gesetzt“. Er will mit YAB eine ergonomische Hantel mit dazugehörigem Fitnessprogramm auf den Markt bringen. „Von Materialkunde hatte ich zunächst gar keine Ahnung“, gibt er zu. Umso mehr Arbeit steckt nun in seinem Produkt.



Die Investoren unterziehen Fitnesshantel von „YAB Fitness" einem Praxistest. TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto:

Durch die verschiedenen Hebel vereint die geschwungene Hantel für 39 Euro in der leichtesten Variante quasi unterschiedliche Gewichtsklassen. Zusätzlich kann sie bei Übungen beispielsweise am Fuß befestigt werden. Polenz' Angebot an die Löwen: 150.00 Euro für 15 % der Anteile.



Der Gründer ruft zur YAB-Fitness-Stunde auf. Nicht alle machen dabei eine gute Figur. Williams fragt sich anschließend: „Gibt es ein Trainingsprogramm, eine App, Videos bei Youtube, die mich beim Training unterstützen?“. „Dreimal ja“, antwortet der Gründer stolz. Auch eine eintägige Ausbildung für Trainer in Fitnessstudios für 169 Euro soll es geben.

„Sie haben meine Probleme gelöst“, gibt Williams offen zu. Trotzdem macht sie kein Angebot. Das sei nicht ihre Branche. Kofler und Glagau wollen dagegen ins Geschäft kommen. Sie machen dem Gründer beide das gleiche Angebot: 150.000 für 20 % der Anteile. Polenz macht ein Gegenangebot: Er möchte für die 20 % zusätzliches Working Capital von 100.00 Euro haben. Glagau bleibt bei seinem Angebot, Kofler erhöht: 200.00 Euro für 25 %. Polenz schlägt ein.



Carsten Maschmeyer beschimpft Gründer: „Das Produkt ist im Eimer!“ Frank Thelen (r.) serviert Grillware. TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto: „Wenn Ihre Software-Firma so gut läuft, weshalb brauchen Sie dann einen Investor? Sie wollen keinen! Sie kämpfen nicht richtig! Sie wollen nur Werbezeit“, stampfte Dagmar Wöhrl die Gründer der App „Wilhelm Grill“ in Grund und Boden. Georg Kofler ist ebenfalls aus Matthias und Michaels Idee raus, denn Grillen ist für ihn Entspannung und sollte nicht modernisiert werden. Aber was stellten die beiden vor? Matthias – hat eine „erfolgreiche“ Softwarefirma, wie er sagt – und Michael – bis zur Entwicklung der App im Musikbusiness tätig – entwickelten die App „Wilhelm Grill“, die das Grillen revolutionieren und „einfacher, entspannter und smarter“ machen soll. Das Logo zeigt einen gezeichneten Schmied, der aus Sicht von Carsten Maschmeyer aber auch ein Trommler sein könnte. Per App soll ersichtlich sein, wie viel Grad der Grill und das Fleisch haben. Man kann eine Zieltemperatur eingeben und der Grill hebt und senkt das Glutbett. Michael braucht drei Anläufe, um den „Löwen“ das mitzuteilen. Die beiden haben bereits eine halbe Million Euro in die Entwicklung der App und des damit steuerbaren Grills gesteckt. Die Gründer wollen in der Löwenhöhle weitere 600.000 Euro einwerben. Klar ersichtlich, was das Ganze soll, wird nicht, da man das Fleisch nach wie vor selbst auf den Grill (Preis: 5000 Euro) legen und es wenden muss; auch das Fleischthermometer müssen Grill-Enthusiasten von Hand in das Grillgut schieben. Frank Thelen findet zwar das Design der App und des Grills „toll“, aber letztendlich erklärt sich keiner der „Löwen“ bereit, in die Geschäftsidee zu investieren. Das könnte Sie auch interessieren „Die Höhle der Löwen“ : Vox-Show startet bereits im Frühjahr Vox-Show : Formel-1-Weltmeister wird Investor bei „Die Höhle der Löwen“ „Die Höhle der Löwen“ : „Kein Männerprodukt“ – Intimes Kleidungsstück wird diskutiert „ROSTdelete“: Oldtimer in der „Höhle der Löwen“ Für das Anti-Rostmittel zeigt sich in der Gründershow eine klare Vier gegen Einen-Situation. Frank Thelen – „Wenn das Produkt wirklich so gut ist, würde es gekauft werden“ –, Nils Glagau – „Wenn das Produkt funktioniert, kann es nicht sein, dass kein Gewinn erzielt wird. Rost ist nicht das Thema der Zukunft“ –, Carsten Maschmeyer – „Das Produkt ist im Eimer, Sie kommen nicht aus dem Quark“ – und Judith Williams – „Sie können kein Marketing und keinen Vertrieb“ – machen „ROSTdelete“ und seinen Erfinder durch die Bank nieder. Nicht so Ralf Dümmel: „Ich finde das toll! Das gehört überall hin, Sie haben da etwas ganz Großes. Ich investiere.“ Dümmel sieht euphorisch das Potenzial in dem Anti-Rost-Mittel von Robert und dessen Sohn Frank. Alle anderen halten aus verschiedensten Gründen nichts davon. Robert – seit 39 Jahren selbständiger Fachmann für das Aufarbeiten alter Möbel – stellt sich vor und stößt auf eher fragende Blicke und hochgezogene Augenbrauen. Die „Löwen“ scheinen nicht besonders begeistert vom Thema Rost.

Robert beginnt den Pitch mit dem etwas holprigen Slogan: „Nutzen ROSTdelete, dann fliegt der Rost“ und schaut die Jurymitglieder glücklich an. Die Kamera schwenkt auf Ralf Dümmel, der erfreut grinst. Er testet das Mittel sogar selber an Roberts und Franks eigens mitgebrachten, völlig verrosteten Oldtimer. Ralf Dümmel testet „ROSTdelete“. TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto: Dümmel greift begeistert nach der Kelle, mit der das Mittel aufgetragen wird, und streicht einen rostigen Teil des Oldtimers ein und lässt sich alles – nochmals – erklären, während Judith Williams Frank Thelen zuraunt, dass Ralf das Unternehmen sicherlich unterstützen wird, da es „eindeutig ein Ralf-Produkt“ sei.

Dieser vergewissert sich noch einmal, ob das Produkt wirklich überall anwendbar ist: „Haushalt, alles, überall da, wo Rost auf Metall ist?“ Recht hat sie gehabt, und so verlassen Robert und Sohn Frank beglückt mit einem frischen Sponsorenvertrag die „Höhle der Löwen“.



Frank Thelen: „Ich habe einen Rucksackfetisch“ 199 Euro für einen Rucksack mit zehn Sportgeräten? Nein, finden die „Löwen“. Selbst die sportbegeisterte Judith Williams („Ich liebe Sport!“) möchte nicht in „Pakama“ investieren. Aber der Reihe nach. Maja und Patrick haben sich Gedanken darüber gemacht, was mit Menschen ist, die viel reisen und die nicht permanent ein Fitnessstudio ums Eck oder aufgrund von Kindern einfach keine Zeit für Ausdauer-Sport haben. In Majas Fall stehen der Beruf als „Architektin, kreative Designerin und Illustratorin“ sowie „zwei fast schon jugendliche Söhne“ zwischen ihr und dem Sport. Ihr Alltag sei „eh schon total verrückt“, wie sie in leierndem Ton erzählt. Carsten Maschmeyer macht Übungen mit „Pakama Athletics“. TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto: In dem eigens entwickelten schwarzen Rucksack befinden sich normale Sportgeräte wie ein Springseil, eine Yogamatte, eine zusammenschraubbare Langhantel und weitere handelsübliche Sportartikel. In den 199 Euro – Startpreis für einen Monat! – inbegriffen ist die passende App, mit der man in kurzen Videos Übungen zu den Geräten findet. Man kann dabei eingeben, was das persönliche Ziel ist, zum Beispiel Gewichtsreduktion oder Muskelaufbau. Ein Highlight ist der vier-Minuten-Workout, falls es mal ganz schnell gehen muss; danach habe man einen Komplettkörper-Training gemacht – was Frank Thelen zum Prusten bringt. Maja schwingt sich sogleich auf den Boden, um den „quick-and-dirty“-Workout vorzumachen. Davon inspiriert greift Carsten Maschmeyer später selbst höchstpersönlich zur Hantelstange. Helfen tut es alles nichts, niemand möchte investieren. Alle Produkte in dem Rucksack gibt es bereits. Nichts lässt sich patentieren. Der Markt ist zu groß, die Konkurrenz überwältigend.