„Eisland“: Roland Kaiser steht mit Axel Prahl in ARD-Film vor der Kamera

Münster -

Roland Kaiser hat gemeinsam mit Tatort-Schauspieler Axel Prahl einen ARD-Film gedreht. Wie „Der Westen" berichtet, wird Kaiser am Mittwoch, 16. Februar zur Primetime um 20.15 Uhr in dem Film „Eisland" zu sehen sein. Bereits 2019 sind erste Fotos vom Schlagersänger am Filmset aufgetaucht.

In der Tragikkomödie spielt Axel Prahl einen Tiefkühl-Lieferanten, der krankheitsbedingt in Frührente geht und sich nach dem Tod einer Kundin in Lügen verstrickt. Roland Kaiser spielt sich selbst. Die beiden Fernseh-Stars standen bereits 2013 gemeinsam vor der Kamera. Damals in dem Tatort „Summ, Summ, Summ". Auch damals spielte Schlagersänger Kaiser sich selbst. (jpc)