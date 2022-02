„Keine gefährliche Erkrankung“: Prien provoziert mit Lanz-Auftritt wütende Reaktionen

Köln -

Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Präsidentin der Kulturministerkonferenz, hat mit einem Auftritt bei „Markus Lanz“ für viele wütende Reaktionen in den sozialen Netzwerken gesorgt.

„Omikron ist keine gefährliche Erkrankung für Fünf- bis Elfjährige, glauben sie mir, wenn ich davon nicht wissenschaftlich überzeugt wäre, würde ich nachts nicht mehr in den Schlaf kommen“, erklärte die CDU-Politikerin in der ZDF-Talkshow am Donnerstagabend. Eva Hummers, Ärztin und Mitglied der Ständigen Impfkommission, pflichtete Prien bei. „Es ist unklar, ob es Long Covid bei Kindern gibt“, sagte Hummers. Die Symptome könnten auch auf psychologische Ursachen zurückzuführen sein. Prien erklärte zudem, Omikron „geht nicht in die Lunge“.

Ebenfalls Teil der Talkrunde waren neben Prien und Hummers die Schülerin Johanna Börgermann, und Soziologe Aladin El-Mafaalani. Börgermann gehörte zu den Unterzeichnern der Petition #WirWerdenLaut. „Wir fühlen uns nicht gehört“, sagte die Schülerin, deshalb habe man sich zur Gründung der Initiative entschlossen. „Wir wollten zusammen laut sein und mit vereinten Kräften.“ Sie habe das Gefühl, „Querdenker bekommen mehr mediale Aufmerksamkeit“, führte Börgermann aus.

Schülerin bekommt Unterstützung in den sozialen Netzwerken

„Das muss unser Anspruch sein, dass jedes Kind, jede Schülerin, jeder Schüler sich wohlfühlt, während er sein Recht auf Bildung wahrnimmt“, sagte Börgermann und sprach sich dafür aus, die Präsenzpflicht für Schüler und Schülerinnen auszusetzen. Die Corona-Tests an Schulen einzustellen, lehnte sie ab.

Unterstützung erhielten Börgermann und ihr Anliegen von dem Rest der Runde kaum. Dafür aber umso mehr während und nach der Sendung von Nutzern und Nutzerinnen in den sozialen Netzwerken.

„Diese #Lanz Sendung zeigt uns sehr deutlich, warum es #WirWerdenLaut braucht“, kommentierte ein Twitter-Nutzer. „Wir konnten hier sehen, wie die Älteren gemeinsam eine Jüngere übertönen und sich dann als die Vernünftigen feiern.“

Eine Nutzerin, die sich „Sozialarbeiterin aus NRW“ nennt, kritisierte Prien ebenfalls deutlich. „Frau Prien bestimmt, was SuS wichtig sein soll, negiert die Sorgen der SuS. Unglaublich, jetzt fährt sie Johanna sogar über den Mund.“

Auch Hausarzt Christian Kröner meldete sich zu Wort. „Prof. Hummers, Stiko, erzählt bei Lanz es sei nicht klar ob es LongCovid bei U18 gibt und man wisse nicht, ob die Impfung vor LongCovid schützt – Ich geh wieder schaukeln…“, zeigte der Mediziner sein Unverständnis. Philipp Holstein, laut eigener Angabe ebenfalls Arzt, fragte mit Bezug auf Priens Aussage, Omikron gehe nicht in die Lunge, ob Prien das garantieren könne.

„Bei #Lanz wird heute eindrucksvoll bewiesen: Es ist scheißegal, wie es den Kindern und Jugendlichen in den Schulen geht. Sie werden sogar ignoriert, wenn sie anwesend sind“, bemängelte eine weitere Nutzerin.

Am Freitagnachmittag will die Schüler-Initiative #WirWerdenLaut ihre Petition an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in Berlin übergeben.