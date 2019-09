„Menschen sind süchtig nach Geschichten“

Es ist sommerlich heiß in Tel Aviv, schon morgens um acht klettern die Temperaturen auf über 30 Grad. Wir treffen uns in einer Strandbar im Norden der Stadt, dort, wo es nicht so trubelig ist wie an den Stränden vor den Hotels. Hierher ist Ayelet Gundar-Goshen schon als Kind gekommen. Eine Tel Aviverin von Geburt an. Ihr Roman „Lügnerin“ ist in diesem Jahr das „Buch für die Stadt“, der gemeinsamen Leseaktion von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Literaturhaus Köln. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Nuphar, ein Teenie-Mädchen, das sich in den Sommerferien Geld in der Eisdiele verdient. Sie ist eine graue Maus, avanciert allerdings zum Medienstar, als sie einen Kunden, der obendrein ein bekannter Schlagersänger ist, der Vergewaltigung beschuldigt.

Ayelet, erinnern Sie sich an die Zeit, als Sie an Ihrem Roman „Lügnerin“ geschrieben haben?

Ja, gerade war unser erstes Kind zur Welt gekommen, und ich arbeitete in einem Studio, das mir von der Stadt Tel Aviv zum Schreiben zur Verfügung gestellt wurde – aber ich konnte gar nicht arbeiten, denn in dem Moment, als ich zur Arbeit ging, habe ich an nichts anderes als an meine Tochter gedacht. Wenn ich allerdings bei meiner Tochter war, dachte ich daran, warum ich gerade nicht mit dem Schreiben weitermache.

Eine Zwickmühle. Gab es einen Ausweg aus diesem Dilemma?

Ich ging zum Mittagessen mit einer Freundin. Sie ist eine Anwältin, und Sie kam in sehr aufgeräumter Stimmung zum Essen – während ich sehr niedergeschlagen war, weil ich nicht zum Schreiben kam –, denn Sie repräsentierte gerade einen Mann, der der Vergewaltigung angeklagt war, doch ihr war es gelungen zu beweisen, dass die Klägerin log. Sie nannte diese Frau ein Monster, eine Psychopathin. Sie wissen, ich bin neben meiner Schriftstellerei Psychologin, und mir war klar, dass die Frau etwas Schlimmes getan hatte – doch als Monster konnte ich sie nicht sehen.

Und so hatten Sie die Idee zu dem Buch?

Die Frage hat mich tatsächlich verfolgt, und so ging ich zurück in mein Studio, unten im Haus ist eine Eisdiele. Da ging ich erst mal hinein, und da stand dieses Mädchen, ein Teenager, die dort ihren Ferienjob im Sommer machte. Sie war das Mädchen, dem niemand Aufmerksamkeit schenkt – gerade hier in Israel, da sind alle ruppig, zeigen auf die Eissorten und rufen: Ich will dies, ich will das! Da dachte ich mir: Das könnte mein Mädchen sein. Und von da an lief die Geschichte wie von selbst.

Ist es nicht ein ausgesprochenes Männervorurteil zu sagen, das Vergewaltigungsopfer hat sich alles bloß ausgedacht? Ist es nicht gefährlich, mit diesem Gedanken zu spielen?

Absolut, und als ich das Buch schrieb, war mir dieser Punkt sehr wichtig. Ich bin selbst eine Frau, und ich habe eine Tochter, und ich bin mir sehr bewusst, dass mein kleines Mädchen ab einem bestimmten Punkt in ihrem Leben gefährdet ist, was sexuelle Belästigung oder Schlimmeres betrifft. Und sei es nur, dass es zu verbalen Attacken oder Anzüglichkeiten kommt. Du weißt nichts über deine kleine Tochter, welche Musik sie einmal mögen, was sie einmal studieren wird. Aber dass es zu irgendeiner Form sexualisierter Gewalt in ihrem Leben kommt, da kannst Du sicher sein.

Trotzdem haben Sie diese Geschichte geschrieben …

Ja, denn wenn ein Mann zum Beispiel über Pädophilie schreibt – nehmen Sie „Lolita“ – oder wenn ein Mann zum Mörder wird wie in „Schuld und Sühne“, käme niemand auf den Gedanken, dass alle Männer so sind. Wenn Du eine kennst, kennst Du alle, so argumentiert man hingegen bei Frauen, und das ist nur ein weiterer chauvinistischer Ansatz. Männern hingegen wird eine ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens zugestanden.

Es darf also keine Verbotsschilder geben?

Es darf einen ja auch niemand daran hindern, einen boshaften Juden zu beschreiben, bloß weil jemand kommen könnte, der sagt: Siehst Du, alle Juden sind böse. Das gilt genauso für Frauen. Vor zehn Jahren glaubte niemand einer Frau, die sagte, dass sie sexuell belästigt wurde – heute glauben ihr alle. Aber das ist eine falsche Alternative. Menschen tun alles Mögliche.

Es gibt noch eine Lügnerin in Ihrem Buch, eine alte Dame, die sich eine Shoah-Vergangenheit zulegt, die in Wahrheit ihrer verstorbenen Freundin zugehört. Brechen Sie gerne Tabus?

Die Geschichte von Raymonde ist die Geschichte einer Mizrahi, also einer Jüdin jener Bevölkerungsgruppe, die aus Asien oder Afrika stammt und unter Diskriminierung litt, als sie nach Israel kam. Es war eine Diskriminierung des Verschweigens. Meine Großmutter, die eine Ashkenazi, also eine europäische Jüdin war, sagte immer, es gebe keinen Rassismus in Israel. Juden wüssten, was es heißt, diskriminiert zu werden, also könne von ihnen selbst niemals Diskriminierung ausgehen. Ich liebe meine Großmutter sehr, aber ich glaube, dass sie an diesem Punkt einen blinden Fleck hatte. Wenn Sie Mizrahi hier in Tel Aviv fragen, werden sie ihnen das bestätigen. Das waren die „Schwarzen“, die Minderwertigen. Und diese Geschichte wurde lange verschwiegen.

Was heißt das bezogen auf Ihre Figur Raymonde?

Sie hat eine sehr schmerzhafte Geschichte, die niemand hören wollte. Sie passt einfach nicht in unsere Erzählung über uns selbst, und so ist der einzige Weg, sich Gehör zu verschaffen, die Lüge. Die Lüge ist ihr Mittel, die wahre Geschichte zu erzählen. Ich stimme ihr überhaupt nicht zu in dem, was sie tut, aber es wäre doch äußerst langweilig, wenn wir nur von den Dingen erzählen würden, mit denen wir übereinstimmen!

Das Motiv des Rassismus beschäftigt Sie in mannigfaltigen Variationen. Ihr Buch „Löwen wecken“ handelt von einem unbescholtenen Bürger, der mit seinem SUV einen illegalen Einwanderer aus Eritrea überfährt und die Tat zu vertuschen versucht. Ist Rassismus ein aktuelles Thema in Israel?

Sehen Sie, wir sitzen hier an diesem wunderbaren Strand in diesem schönen Restaurant, aber würden wir nur mal in der Küche vorbeischauen, würden wir auf Eritreer treffen, die hier unter unwürdigen Umständen leben und arbeiten. Okay, so ist der Kapitalismus, aber wenn man sie am Ende einfach rausschmeißt oder ihnen soziale Rechte verweigert, ist das eine eklatante Ungerechtigkeit. Und eine schlimme Ironie der Geschichte, denn vor 70 Jahren waren wir es, die als Flüchtlinge an die Tür geklopft haben.

Das ist aber kein Problem, das Israel alleine hat.

Gewiss nicht. Als ich an „Löwen wecken“ schrieb, dachte ich, das sei eine sehr israelische Geschichte, in Wahrheit ist sie universell.

Und ganz bestimmt nicht neu.

Mein Großvater lebte in Palästina zur Zeit des Mandats. Er versuchte, Emigranten ins Land zu bringen, doch die Engländer hinderten ihn daran. Die Boote fuhren zurück nach Europa und die Flüchtlinge kamen in die einstigen Konzentrationslager. Das Mittelmeer war schon damals ein Friedhof für Flüchtlinge. Und es sind wir, die es dazu machen.

Sie schildern viele Medien als Resonanzraum, der die Tendenz verstärkt, den Lügen zu glauben.

Wissen Sie, ich bin süchtig nach Kaffee. Ich glaube, morgens kein Auge aufzukriegen ohne Kaffee. Und viele Menschen sind süchtig nach Geschichten, nach etwas, das direkt in dein Blut geht und dich aufweckt. Was weckt dich auf? Die Tragödie eines anderen. Hier in Israel war die Geschichte um zwölf Jungen auf Zypern ein Riesenaufreger, die angeblich ein Mädchen vergewaltigt hatten – ein Opfer und zwölf Monster. Dann stellte sich heraus, dass es gar nicht so abgelaufen war – zwölf Opfer und ein Monster. Die Wahrheit lag vielleicht irgendwo dazwischen, es gab vielleicht einvernehmlichen Sex, aber irgendeiner filmte das ohne das Einverständnis des Mädchens. Es gab aber definitiv keine Monster und keine Opfer, aber das ist zu kompliziert.

Sie haben Psychologie studiert und arbeiten auch in einem entsprechenden Beruf.

Ich arbeite in einem Hospital für mentale Erkrankungen, in einer geschlossenen Abteilung. Dorthin werden Menschen entweder durch Richter eingewiesen oder durch Psychiater, die diagnostizieren, dass diese Patienten eine Gefahr für sich selbst und/oder für die Gesellschaft sind. Das sind psychotische Patienten, oder Leute mit manisch-depressivem Krankheitsbild, oder solche, die suizidgefährdet sind. Ich arbeite dort als Therapeutin – zum Beispiel biete ich den Patienten auch Kurse im kreativen Schreiben an. Schreiben hat ein Heilungspotenzial, denke ich, aber auch ein Verletzungspotenzial – beides ist gut. Beides ist Teil des Lebens, oder?

Wie hängen Schreiben und Psychologie zusammen?

Die Ursprungsfrage von beidem lautet: Was bringt Menschen dazu, so zu sein, wie sie sind? Es geht nicht darum zu urteilen, sondern zu verstehen. Wenn Dir einer in der Geschlossenen erzählt, er würde am liebsten das Haus seiner Eltern niederbrennen, ist dein erster Impuls, zurückzuschrecken und ihn als Ungeheuer zu verurteilen. Aber du kannst niemanden behandeln, du kannst niemandem helfen, wenn du ihn so siehst. Dieser Ansatz gilt auch für die Literatur. Ich empfehle jedem, der schreiben will, Freud zu lesen. Umgekehrt gilt, dass die Literatur der Psychologie hilft.

Sie haben mit Ihrem Schreiben internationalen Erfolg – „Lügnerin“ erscheint nun auch in den USA. Überrascht Sie das?

Ich konnte mir nie vorstellen, dass das, was ich in meinem Haus in Tel Aviv geschrieben habe, jemals übersetzt würde. Dass das jemanden berühren könnte, der in einem Land lebt, das ich noch nie besucht habe. Es ist ein Schock für mich, wenn mir zum Beispiel jemand aus Australien eine Mail zu einem meiner Bücher schickt. Wenn ich mich zum Schreiben hinsetze, denke ich allenfalls an meine Mutter.

DIE LESEAKTION „BUCH FÜR DIE STADT" UND IHRE AUTORIN

„Buch für die Stadt" ist eine gemeinsame Leseaktion von Literaturhaus und „Kölner Stadt-Anzeiger". Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Roman „Lügnerin" der israelischen Autorin Ayelet Gundar-Goshen; er ist im Verlag Kein & Aber erschienen und ist im Buchhandel in einer Sonderausgabe mit einem Geleitwort von Bettina Fischer, Leiterin des Literaturhauses, und Frank Olbert, Kulturchef des „Kölner Stadt-Anzeiger", erhältlich. Das Buch kostet 14 Euro und hat 334 Seiten. Die Übersetzung aus dem Hebräischen besorgte Helene Seidler.

Am Sonntag, 1. Dezember, um 12 Uhr findet im Kölner Schauspielhaus eine Matinee zur Eröffnung der Lesewoche statt; der Vorverkauf hat begonnen (Achtung: Die Uhrzeit musste entgegen früherer Angaben von 11 auf 12 Uhr verlegt werden!) Ayelet Gundar-Goshen wird anwesend sein, die Moderation übernimmt Joachim Frank, Chefkorrespondent des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Wer in der Woche bis zum 8. Dezember eine Veranstaltung zum „Buch für die Stadt“ beisteuern möchte, ist sehr willkommen und gebeten, sich unter der Internetadresse bfds.ksta.de zu melden. Unterstützt wird die Initiative außer von den Verlagen Kein & Aber und Kiepenheuer & Witsch vom Unternehmen JTI.

Ayelet Gundar-Goshen wurde 1982 in Tel Aviv geboren, wo sie noch heute lebt. Sie studierte Psychologie in Tel Aviv und anschließend Film und Drehbuch an der Sam Spiegel Film and Television School in Jerusalem. Ihr Roman „Löwen wecken" wird für eine Fernsehserie verfilmt.

