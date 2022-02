„Tagesschau“ im Jogginganzug?: Moderatorin Susanne Daubner überrascht mit Outfit-Wahl

Köln -

Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner hat am Montag mit einer ungewöhnlichen Outfit-Wahl in der Nachrichtensendung für Wirbel und Belustigung in den sozialen Medien gesorgt. Die 59-Jährige moderierte die Tagesschau nicht wie gewohnt in Bluse und Blazer sondern trug ein ungewöhnlich lockeres Outfit.

Daubner trat in einer braunen Zipper-Jacke aus Nicki-Stoff vor die Kamera, hinzu kamen aufgenähte Taschen. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer erinnerte das Outfit an einen bequemen „Onesie“, den viele Menschen aus Bequemlichkeit zuhause auf der Couch tragen.

Susanne Daubner: Gleiches Outfit wie Annalena Baerbock in Russland

„Susanne Daubner hat heute die Tagesschau im Jogger moderiert“, schrieb eine Nutzerin auf der Kurznachrichtenplattform Twitter. „Das waren noch Zeiten, als Susanne Daubner in der Tagesschau noch Angela Merkel imitierte. Jetzt schaut sie aus, als hätte sie gerade Putztag gehabt“, kommentiert ein anderer.

Grundsätzlich gab es viel Lob für Daubners ungewöhnliche Outfit-Wahl. Am Ende der Sendung folgte allerdings die Auflösung: Daubner trug keinen Einteiler, sondern eine karierte Hose, die allerdings ebenfalls ungewöhnlich im Vergleich zu ihrer sonstigen Outfit-Wahl war.

Schon vor einigen Tagen hatte Daubner für Lacher gesorgt, als sie in einem lilafarbenen Kleid vor der Kamera stand. Parallel dazu wurde hinter ihr ein Bild von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eingeblendet, die ein ähnliches Kleid bei ihrem Besuch in Moskau getragen hatte.

Tagesschau: Große Veränderungen seit den Abgängen von Jan Hofer und Linda Zervakis

Die Tagesschau hatte im vergangenen Jahr mit Chefsprecher Jan Hofer und Sprecherin Linda Zervakis zwei langjährige Mitglieder des Moderationsteams verloren. Hofer wechselte zu RTL, Zervakis ging zu ProSieben.

Unter Hofer herrschte bei der Tagesschau ein strengerer Dresscode, Anzug und Krawatte waren bei den Männern Pflicht, bei den Frauen Blazer oder Kostüm.

Daubner moderiert seit 1999 die Tagesschau und ist damit nach Chefsprecher Jens Riewa (1994) das dienstälteste Mitglied des Sprecherteams. (shh)