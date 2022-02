97-Jährige auf Kölner Bühne: Sie tanzte schon für Hitler im Olympiastadion

Köln -

Den Stimmen der Großstädte an Rhein und Ruhr spürt Jörg Fürst und das A.Tonal.Theater in seiner intermedialen Musikperformance „Polis – Stimmen der Stadt“ nach. Auf der Bühne in der Alten Feuerwache begegnet sich dafür eine Mischung aus Jung und Alt, Laien- und Berufskünstlern zu jazziger Livemusik der beiden Musiker Kyusang Jeong (Bassklarinette) und Peter Eisold (Percussion & Elektronik).