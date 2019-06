Am Rande der Vernunft: Fortuna Ehrenfeld spielt zum Ende der Tour im Kölner Gloria

Köln -

Wir haben sie richtiggehend liebgewonnen, diese seltsamen Wesen, die durch die Songs von Fortuna Ehrenfeld geistern: die Helium-Sabine, das analoge Mädchen einer digitalen Welt, das Hundeherz und das Glitzerschweinchen Rosa und den blindverliebten Banker aus dem Puff von Barcelona. Sie alle gehören zum letzten Kommando, sind verliebt und loyal und schaufeln sich ihr Grab im stillen Protest der Rhabarbersaftschorlen im durchgentrifizierten Ehrenfeld.

Muss man das alles verstehen, was die Band zum Ende der Tour im ausverkauften Gloria auf die Bühne bringt? Nein. Muss man nicht. Die Texte fließen aus Martin Bechler halt einfach so heraus. Und was er mit ihnen sagen will, weiß er selbst nicht so genau. Zumindest kokettiert er damit, es nicht zu wissen.



Es könnte durchaus sein, dass er das Verrecken seiner heiß geliebten elektrischen Zahnbürste demnächst auch noch vertont, deren Nachfolgerin vollgestopft mit künstlicher Intelligenz und genau in der Sekunde weiterbürstet, an der er durch ein Telefongespräch oder einen Bombenalarm unterbrochen wurde.



Geschichten mit Spielfreude ins Gloria gezaubert

Geschichten wie diese als Trio mit Pianistin und Sängerin Jenny Thiele und Schlagzeuger Paul Weißert mit einer Spielfreude ins Gloria gezaubert, das ist so wundervoll am Rande der Vernunft und überrascht Bechler selbst am meisten: „Mein Label-Chef hat gesagt, irgendwann werden die Deinen ganzen Scheiß mitsingen. Und er hatte recht.“



Martin Bechler ist dankbar für die Chance, die ihm die Rockband Kettcar vor einem Jahr an gleicher Stelle gegeben hat – damals war Fortuna Ehrenfeld noch der Aufwärmer, was oft ein undankbar Job ist. „Die haben uns nicht das Gefühl gegeben, dass wir eine überflüssige Vorband sind. Das hat uns sehr geholfen, das hier an den Start zu bringen.“ Hat sich gelohnt, der Durchbruch ist gelungen. Bleibt nur noch eine Frage: Was bitte ist der „Ablativ von Bumm“?