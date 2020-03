Anheimelnde Knisterstimme: Amerikanischer Country-Sänger Kenny Rogers ist gestorben

Nichts leichter als Kenny Rogers, diesen löwenmähnigen Vollbartträger mit der heiser-besänftigenden Stimme, als Schmalzmeister abzutun, der mit wechselnden Partnerinnen, von Dolly Parton bis Sheena Easton, Brunft-Wettgesänge abhielt.



Keine Frage, Rogers schätzte sauber verfugtes Song-Handwerk und blank polierte Oberflächen. Doch wovon er sang, das hatte es oft in sich: „Ruby (Don’t Take Your Love to Town)“ etwa, der 1969er-Hit seiner Band First Edition, entpuppt sich als der bittere Bittgesang eines querschnittgelähmten Vietnam-Veteranen, seine Frau möge ihn nicht betrügen. Und noch drastischer „The Coward of the Country“, in dem Rogers nicht davor zurückschreckt zu schildern, wie die Ehefrau des titelgebenden Feiglings von drei Männern vergewaltigt wird.

Ende der 70er wird er zum Star

Als Kenny Rogers Ende der 70er Jahre zum Superstar des Country aufsteigt, geht er schon auf die 40 zu und hatte sich die Spieler-Figur aus seinem Erkennungslied „The Gambler“ hart erarbeitet. In Jazz-Trios und Folk-Gruppen hat der Sohn eines armen Tischlers aus Houston, Texas gespielt. Als sich die Band Mitte der 70er aufgrund chronischer Erfolglosigkeit auflöst, glaubt einzig noch der früh ergraute Rogers an seine Karriere. Aber die Neuerfindung als Country-Star, der mit anheimelnder Knisterstimme ungeschönte Wahrheiten verkauft, gelingt spektakulär. Seine Grammy-gekrönte „Gambler“-Figur verkörpert er in vier TV-Filmen. Vergangenen Freitag ist Kenny Rogers im Alter von 81 gestorben.