Corona-Thriller: Bestseller-Autorin Karin Slaughter berührt und erschüttert

Köln -

Corona und die Folgen einer Covid-19-Infektion sind inzwischen auch in der internationalen Spannungsliteratur angekommen. Souverän hat Karin Slaughter die globale Bedrohung in ihrem Roman „Die falsche Zeugin“ verarbeitet. Im Nachwort merkt sie dazu an: „Ich wusste, dass ich die Corona-Pandemie einbauen wollte, aber ich wusste auch, dass meine Geschichte weniger von der Pandemie handeln würde als davon, wie die Leute das Leben mit ihr meistern“. Zumal in einem toxischen Umfeld, in dem Ignoranz und eine zunehmende Gewaltbereitschaft innerhalb der Bevölkerung die gesellschaftlichen Zerwürfnisse in den USA weiter befeuern. Deshalb erzählt Slaughter, eine der erfolgreichsten US-Thriller-Autorinnen, auch und gerade von männlicher Gewalt gegen Frauen und Kinder; und erklärt dabei ein Rechtssystem, das vielen hierzulande trotzt der Lektüre zahlreicher Justizromane von John Grisham immer noch rätselhaft bleibt.

Karin Slaughter schreibt so packend wie Stephen King

Die Kindheit der Strafverteidigerin Leigh und ihrer jüngeren Schwester Callie wurde von Gewalt geprägt, nicht nur in deren Elternhaus. Als die minderjährige Callie zum wiederholten Mal vom Vater eines Jungen missbraucht wird, auf den sie abends aufpassen soll, wehrt sich die Babysitterin mit einem Messer. Dann ruft sie ihre Schwester zu Hilfe, die den schwer verletzten Mann tötet. Mehr als zwanzig Jahre später soll Leigh einen Vergewaltiger verteidigen, dem etliche Taten zur Last gelegt werden. Geschockt erkennt sie, dass es sich um den Sohn jenes Mannes handelt, den sie damals in Notwehr umgebracht hatte. Er will unbedingt von Leigh verteidigt werden. Sie ahnt warum. Und gerät in eine scheinbar aussichtlose Lage. Schon bald bedroht der gefährliche Klient Callie, Leigh und deren 16-jährige Tochter.

Slaugther, die so eindringlich und lebendig erzählt wie Stephen King, blickt in die Kindheit der Schwestern zurück, und schildert, wie sich die Beiden nun gegen die erneuten Übergriffe mit allen Mitteln zur Wehr setzen. Leigh infiziert sich mit Corona – „es hatte mit vier Stunden unkontrollierbarem Husten begonnen, der sich schließlich so verschlimmert hatte, dass ein Blutgefäß im Auge platzte“ – und steckt die drogensüchtige Callie an, die nun an Long Covid leidet. Dass ihr Peiniger nicht in Untersuchungshaft muss, hat einen besonderen Grund: „Angesichts der Pandemie widerstrebte es den Richtern, Angeklagte bis zum Verfahren festzusetzen. Stattdessen ordnete man elektronische Überwachung an… Gefängnisse waren noch schlimmer als Pflegeheime“. Doch die Fußfessel lässt sich manipulieren.

Rund 600 Seiten lang folgt man Slaugthers fabelhafter Erzählkunst, die die Roman-Figuren in den Köpfen der Leser real erscheinen lässt. Mit zum Teil äußerst derber Sprache und brutalen Details dringt sie in die Psyche ihrer Protagonisten ein, so dass man die Täter verabscheut und begreift, dass dieser Plot kein reines Fantasiegespinst ist. Nach der aufregenden Lektüre lässt sich das Kopfkino so schnell nicht wieder abstellen. Ein Roman, der zutiefst berührt und erschüttert.

Karin Slaughter: „Die falsche Zeugin“, deutsch von Fred Kinzel, HarperCollins, 592 Seiten, 22 Euro. E-Book: 16,99 Euro.