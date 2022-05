Details zu Maskenaffäre: Global-Tactics-Gründer macht Fynn Kliemann schwere Vorwürfe

Köln -

In der Maskenaffäre um Fynn Kliemann hat Geschäftspartner Tom Illbruck gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ Vorwürfe gegen den Youtuber und Influencer erhoben. Unter anderem geht es dabei um die mutmaßlich in Vietnam und Bangladesch produzierten Masken und das Asiengeschäft von Illbrucks Unternehmen Global Tactics. Kliemann und Global Tactics hatten ursprünglich angegeben, die in Südostasien hergestellten Masken seien „fair und sozial gerecht“ in Portugal und Serbien produziert worden. Außerdem nennt Illbruck, der mittlerweile als Geschäftsführer von Global Tactics zurückgetreten ist“, gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ weitere Details zu den mutmaßlich fehlerhaften Masken, die Global Tactics gemeinsam mit Kliemann an Geflüchteten-Camps verteilt haben soll.



Nach den Enthüllungen von Moderator Jan Böhmermann im „ZDF Magazine Royale“ hatte auch der „Stern“ in eigenen Recherchen weitere Details zum Maskengeschäft von Global Tactics und Fynn Kliemann aufgedeckt. Kliemann ist seit einiger Zeit an Illbrucks ehemaligem Unternehmen Global Tactics beteiligt.



Beide sollen mit den öffentlich zum „Selbstkostenpreis“ angebotenen Masken, die ihren Angaben nach in Portugal und Serbien produziert wurden, eine Gewinnmarge von bis zu 100 Prozent gemacht haben.



Maskenaffäre: Fynn Kliemann soll Global Tactics mit Asien vernetzt haben

Hintergrund: Global Tactics verkaufte die Masken in der Regel zu Preisen zwischen 0,93 und 0,98 Euro pro Stück, so Illbruck im Gespräch mit dem “Kölner Stadt-Anzeiger". Die Kosten für die Masken aus Bangladesch und Vietnam liegen aber nur bei etwa 0,45 Euro. Kliemann räumte nach den Enthüllungen des „ZDF Magazin Royale“ die Herkunft der Masken ein, behauptete aber, seine Geschäftspartner hätten von Anfang an davon gewusst. Er habe „mit offenen Karten“ gespielt, sagte Kliemann in einem Instagram-Video kurz nachdem Bekanntwerden der Anschuldigungen.



Tom Illbruck stellt gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ seinen Freund und Geschäftspartner Kliemann nun in den Mittelpunkt der Anschuldigungen: „Herr Kliemann [...] hat sowohl den Kontakt zum Lieferanten der Masken aus Asien hergestellt als auch Geschäftspartner, die größere Maskenmengen als der normale Endverbraucher benötigt haben, an mich verwiesen.“



Aber: Illbrucks nun ehemaliges Unternehmen Global Tactics schloss am Ende die Verträge mit den Maskenherstellern in Asien und Bangladesch. Er steckt in der sogenannten Affäre genauso drin wie Kliemann.



Fynn Kliemann schweigt nach Enthüllungen von Jan Böhmermann

Illbrucks Aussagen decken sich teilweise mit Recherchen des „Stern“ und des „ZDF Magazin Royale“, wonach in der Kommunikation zwischen Großkunden und Global Tactics Kliemann stets ebenfalls involviert gewesen war. Dass er allerdings auch den Kontakt zu den Maskenherstellern in Asien vermittelt haben soll, war bisher nicht bekannt. Einen entsprechenden Fragenkatalog dieser Zeitung ließ Kliemanns Management bis heute unbeantwortet.



Kliemann selbst hatte gegenüber dem „Stern“ angegeben, er habe lediglich zwischen Global Tactics und den Hilfsorganisationen vermittelt. „Und dann habe ich mich fälschlicherweise in der Öffentlichkeit für die Aktion feiern lassen. Dabei hatte ich damit kaum etwas zu tun“, so der Youtuber weiter.



About You entdeckt Warnhinweise auf Maskenaffäre um Fynn Kliemann nicht

Zu diesen Geschäftspartnern zählen unter anderem Hilfsorganisationen wie „Leave No One Behind“ oder der Modehändler About You, der Kliemanns Masken in seinem Online-Shop angeboten hatte. About You hatte nach Kliemanns Instagram-Video zur Maskenaffäre dementiert, von der tatsächlichen Herkunft der Masken gewusst zu haben. Auf Nachfragen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte das Unternehmen allerdings bestätigt, E-Mails mit Täuschungshinweisen übersehen bzw. nicht genauer geprüft zu haben.



Getäuscht wurden offenbar auch mehrere Hilfsorganisationen und NGO’s, denen Global Tactics und Kliemann laut übereinstimmenden Medienberichten bis zu 100.000 mutmaßlich fehlerhafte Masken gespendet haben sollen. Tom Illbruck nennt sie die „vermeintlich unbrauchbare Charge“. Diese sei ihm am 30. April 2020 zugestellt worden, er habe sie anschließend am gleichen Tag „vollumfänglich [...] an die Organisationen ‘Leave No One Behind’ und ‘SOS Bihac’ versendet“, so Illbruck.



Global Tactics: Masken in Geflüchteten-Camps waren nicht fehlerhaft

Der ehemalige Geschäftsführer von Global Tactics räumt ein, dass diese Masken tatsächlich aus Asien stammten. Der Lieferant habe ihm gegenüber nur angegeben, dass der „vorgegebene Schnitt der Masken ‘falsch interpretiert’ worden sei“, die Masken seien folglich größer gewesen als angegeben. „Sie waren abweichend von meiner Vorgabe, aber explizit nicht unbrauchbar“, schreibt Illbruck weiter. Außerdem habe es seitens der Hilfsorganisationen keine Reklamation oder „informelle Anzeige eines Mangels oder einer Unbrauchbarkeit“ gegeben.



„Im Gegenteil: Die Verantwortlichen von ‘Leave No One Behind haben im August 2020 weitere 35.000 Masken als Zuwendung erbeten und diese auch im September 2020 erhalten – hierfür habe ich durch einen Mitarbeiter dann auch eine Spendenquittung angefordert“, sagt Illbruck. Die von „Leave No One Behind“ im August bestellten Masken seien in Serbien produziert worden. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ konnte diese Angabe nicht verifizieren. Global Tactics hat in der Vergangenheit allerdings Masken und andere Textilien in Serbien herstellen lassen.



Außerdem weist Illbruck Vorwürfe des „Stern“ zurück, er habe aus Asien stammende Masken an die Hilfsorganisation „Wir packen’s an“ verkauft. Dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ liegt eine entsprechende Rechnung vor, in der Global Tactics insgesamt 6.000 Masken an die Hilfsorganisation zum Stückpreis von 0,98 Euro verkauft und die Versandkosten sowie 10 Prozent der Maskenkosten übernommen hat. „Die Masken wurden am 15. April [...] direkt nach Griechenland versendet und wurden zuvor in Portugal herstellt“, gibt Illbruck an.



Fynn Kliemann: Global Tactics verdient Millionen mit Maskenverkäufen

Zudem behauptet der Gründer von Global Tactics, er habe bis Ende April 2020 keinerlei Masken aus Asien erhalten. Alle zuvor versandten Masken seien wie angegeben in Europa produziert worden.



Insgesamt habe Global Tactics seit Beginn der Pandemie 3,3 Millionen Masken abgesetzt, den Großteil davon zu einem Stückpreis zwischen 0,93 und 0,98 Euro. Rund 450.000 Masken seien aber auch zu einem deutlich günstigeren Preis unter 0,60 Euro verkauft worden. Den genauen Umsatz kann das Unternehmen nicht konkret beziffern, er liegt aber sicherlich in einstelliger Millionenhöhe.



Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Fynn Kliemann und Global Tactics hat der Unternehmer Illbruck eigenen Angaben zufolge Drohungen erhalten. Außerdem gibt es bei der Polizeiinspektion Rotenburg bereits erste Anzeigen gegen Fynn Kliemann und mehrere Hinweise. Das berichtet die „Kreiszeitung“. Ob es auch Ermittlungen gegen den Youtuber und Influencer geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Mehrere Unternehmen und Behörden, die Masken von Kliemann und Global Tactics bezogen haben, prüfen derzeit rechtliche Schritte.



Illbruck selbst hat am Wochenende Konsequenzen aus den Anschuldigungen gezogen und verlässt das Unternehmen „Global Tactics“. Er selbst trage die Verantwortung für die nun entstandene Affäre. Illbruck sagt, er hätte die Produktionsbedingungen in Asien besser prüfen müssen. (shh)