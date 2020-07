Dicke Backen fürs Jüngste Gericht

Bei den Virologen und Wächtern über die Einhaltung von Hygienemaßnahmen sind Blechbläser neben Sängern gegenwärtig so ziemlich am schlechtesten beleumundet, da sie beim Spielen besonders viele der berüchtigten Aerosole ausstoßen und daher als gefährliche Infektionsquellen taxiert werden. Die geschasste Instrumentenfamilie fand nun immerhin wieder ein kleines Refugium im zwölften Konzert der sommerlichen Veranstaltungsreihe „Concertini“ der Kölner Musikfabrik, die im Studio des Ensembles im Mediapark 7 jeden Montag und Donnerstag zu freiem Eintritt stattfindet. Um dennoch möglichst wenig Wind zu verursachen, traten Hornistin, Trompeter, Posaunist und Tubist nicht gemeinsam, sondern nur nacheinander mit Solostücken auf.

Den Anfang machte Christine Chapman statt mit üblichem Horn mit einem Stück der chinesischen Komponistin Jing Wang für Muschelhorn. Verschiedenes Ein- und Ausatmen, Blasen und Stoßen steigerte sich zu hektischem Tremolieren und Hecheln, um schließlich in eine umso eindrücklichere Entspannung zu münden. Das bereits 2004 für Trompeter Marco Blaauw geschriebene Solostück „Blaauw“ von Rebecca Saunders stellt dem Bläser einen geöffneten pedalisierten Konzertflügel als Echo- und Resonanzraum zur Seite, in dem alle unterschiedlichen Tongebungen und Tonlagen gefiltert widerklingen. Wie man hineinspielt, so schallt es heraus. Robin Hoffmanns „Straßenmusik“ nutzt die Zugposaune exzessiv zu eben dem, was das Instrument am besten kann: Töne gleiten zu lassen. Zur Eröffnung simulierte Bruce Collings damit den Dopplereffekt eines schnell vorüberfahrenden Rettungswagens und knatternden Motorrads. Anschließend demonstrierte er Glissandi in allen möglichen Geschwindigkeiten, Lagen, Stärken, Neigungswinkeln und Ausdehnungen.

Den Schlusspunkt des auf 20 Besucher limitierten und daher am selben Abend wiederholten Kurzkonzerts setzte Tubist Melvyn Poore mit Mauricio Kagels 1965 entstandenem „Mirum“. Wie ein Priester schwarz gekleidet samt Kollar richtete Pater Poore seine Töne und Blicke wie kryptische Mahnungen ans Publikum, mal schroff, laut, donnernd, mal skeptisch fragend oder mit sonoren Klängen sanft wie ein weiches Samtkissen. Am Ende werden die Verse aus dem „Tuba Mirum“ der lateinischen Totenmesse zitiert, welche die Kraft der Tuba beschwören, am Tage des Jüngsten Gerichts die Toten und Lebenden vor den Richterthron zu rufen: Apokalypse humoristica.