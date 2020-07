Die Anden als schöne Fassade

„Über die Kordillere zu fliegen, bedeutet, an einen Ort zu gelangen, der in tiefer Vergangenheit liegt. Der Ort meiner Kindheit, meiner Herkunft.“ Mit diesen Worten eröffnet Patricio Guzmán seinen jüngsten Film und wirft gleich die erste Frage auf. Was ist eine Kordillere? Und wieso Einzahl? Hieß nicht ein Abenteuerroman von Karl May „In den Kordilleren“? Schnell wird klar, dass Kordilleren kein anderes Wort für Anden ist.Im Laufe des Films erschließt sich, dass eine Kordillere eine Bergkette ist. Derweil entfaltet sich ein ungetrübter Genuss am Bild. Die Gebirgsaufnahmen aus der Luft bezeugen in der Klarheit der Konturen und der ruhigen Bildführung eine technische Brillanz, die das Hinschauen geradezu erzwingt.

Wieso auf der Tonspur jetzt und auch beständig später im Film trotz schönsten Wetters Donner zu hören ist, erschließt sich erst ganz spät im Film. Jetzt rückt erst einmal eine Stadt ins Bild, breit in der Ebene und doch schüchtern sich unter das Gebirge duckend, alles wirkt wie eine Anordnung für ein Spielzeugmodell – Santiago. Guzmán, Chilene mit Pariser Wohnsitz, ist in der Stadt angekommen, die er 36 Jahre zuvor verlassen hatte.

Mit 78 Jahren ist Guzmán wieder einmal hier für einen weiteren Blick zurück, der nach „Nostalgie des Lichts“ und „Der Perlmuttknopf“ die Trilogie der blutigen Geschichte des Landes abschließen wird. In welche Richtung es dabei genau gehen soll, ist im ersten Viertel umnebelt von mystizistischen Gedankenspielen. Guzmán sucht Freunde auf, einen Vulkanologen, Skulptoren, einen Maler, eine Sängerin, einen Schriftsteller, und befragt sie (und im Off auch sich selbst) zur Kordillere. Alle geben sich diskussions- und auskunftsfreudig und pumpen Bedeutungsinhalte in die Bergkette, wie es für intellektuelle Protagonisten eines Landes im Dunstkreis des magischen Realismus anders wohl gar nicht vorstellbar sein kann. Es fallen Sätze wie „Das Geheimnis der Anden: Man will immer wissen, was hinter dem nächsten Berg liegt.“ Das klingt lebensweise, lässt sich aber auch mühelos auf die Alpen oder meinethalben auch aufs Siebengebirge übertragen. Der globale Aspekt ist da, der spezifisch regionale für Chile bleibt im Geografischen stecken. Die Bergkette beschützt mich vom Draußen, isoliert mich aber auch zum Draußen. Man beginnt sich zu fragen, wieso der Film letztes Jahr den Dokumentarpreis in Cannes gewinnen konnte.

Die Antwort darauf gewinnt Kontur, als nach etwa einer halben Stunde Pablo Salas ins Spiel kommt. Er ist Chiles Mann mit der Kamera, stolz, links, unbezwingbar, so richtig mit Macho-Attitüde: „Du kannst nur noch in Ruhe filmen, wenn es abgeht mit Tränengas und Wasserwerfern und so. Da bleiben nur wenige. Keiner steht im Bild.“ Perspektive eines Helden: Der schlimmste Moment ist eben immer auch der beste. Salas hat die schlimmsten Momente gefilmt und dabei sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und es wird klar, dass der Donner den Putsch im Film „versinn-ton-licht“; jene Junta, die ab 1973 das Land wie ein Erdbeben erschütterte und deren Folgen bis heute nachwirken. Immer wieder bezeugen Bilder aus dem Salas-Archiv das brutale Vorgehen gegen die Bevölkerung.

Guzman, der Filmemacher und Mystiker, der die gesamte Karriere seinem Land widmete, muss auf das Fremdmaterial eines Realisten zurückgreifen, um seine Vorstellung von Heimatfilm zu verwirklichen. Frieden zu finden erscheint unmöglich dabei. „Bis heute war der Putsch erfolgreich“, heißt es an einer Stelle, „Der Triumph der Diktatur ist, sie haben das Land verkauft“, an einer anderen. In schleichendem Übergang ist der Erzählton sehr bitter geworden. Und man versteht, dass die Bilder von Guzmáns Elternhaus, von dem nur noch die Frontmauer steht, den Zustand des ganzen Landes spiegeln. Chile, ein Haus, das hinter hübscher Fassade leer ist.

