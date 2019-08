Die Heldin von Manchester

Die Stimme hatte sie immer, viereinhalb Oktaven sowie das Pfeifregister umfassend. Aber es gab eine Zeit, da war Ariana Grande-Butera vor allem für ihren trendsettenden, hoch am Hinterkopf abgebundenen Pferdeschwanz bekannt. Ein Showbiz-Kind aus Florida, das schon im Vorschulalter in Musicals auftrat oder vor Football-Spielen die Nationalhymne sang.

Allerdings ein außerordentlich talentiertes: Im Alter von 15 Jahren singt Grande bereits ihre erste Rolle am Broadway. Im Musical „13“ ist sie eines der namenlosen Mädchen aus dem Cheerleading-Team. Im Jahr darauf steigt sie zum Pre-Teen-Idol auf, nachdem sie in „Victorious“ – einer Sitcom des Kindersenders Nickelodeon – als „Cat Valentine“ besetzt wird, die süße, naive, nicht übermäßig nachdenkliche Schulkameradin der Hauptfigur. Jenseits der Kamera aber verfolgt Grande längst andere Pläne: „Ich will ein R’n’B-Album aufnehmen“, verkündet sie ihren Managern gleich beim ersten Zusammentreffen. Die fragen zurück, wer zum Teufel denn das R’n’B-Album einer 14-Jährigen kaufen würde? Da haben sie freilich nicht ganz unrecht. Für das Genre fehlt es dem Jungstar an Erdung und Lebenserfahrung, von (Liebes-)Kummer und Not weiß sie noch nicht viel, sie ist in einem wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen – und die falsche Hautfarbe hat die Italoamerikanerin zudem.

Ariana Grande dpa Foto:

Grandes erste Single „Put Your Hearts Up“ ist denn auch süßlicher Bubblegum-Pop. „Mit ein kleines bisschen Liebe können wir vielleicht die Welt verändern“, trällert die nur 1,53 Meter große Sängerin im Lied. So wird man nicht ernst genommen. Schnell distanziert sie sich vom verkorksten Debüt und nimmt ein Duett mit dem Pittsburgher Rapper Mac Miller auf, „The Way“, das ihren weiteren Karriereweg weist.

Als Ariana Grande im Frühsommer 2015 zum ersten Mal in der Kölner Lanxess-Arena auftritt, ist sie schon ein Superstar, die erfolgreichste Künstlerin in den amerikanischen Billboard-Charts. Der Zopf sitzt straff, dazu trägt sie Go-Go-Stiefel und Katzenöhrchen-Schmuck. Ihre jungen Fans tragen ebenfalls Katzenöhrchen, allerdings aus Plastik und mit Leuchtdioden, die je nach musikalischer Stimmung die Farben wechseln. Die kleine Grande schwebt auf Kronleuchtern und Pappmache-Wolken durch die Arena, räkelt sich auf einem weißen Flügel und singt von pinkem Champagner. Aber das ist nur die bonbonbunte, Teenie-freundliche Verpackung für grollende HipHop-Bässe und Whitney-Houston-artige Powerballaden – sie macht längst die erwachsene Musik, die ihr von Anfang an vorschwebte. Ihr nächstes Album soll „Dangerous Woman“ heißen.

Bis dahin verläuft alles glatt. Andere ehemalige Kinderstars mögen in Drogen oder Depressionen versinken. Grandes erelbt ihren einzigen Skandal, als eine Security-Kamera-Aufnahme an die Öffentlichkeit gelangt, die sie dabei zeigt, wie sie einen Donut anleckt und dabei „Ich hasse Amerika“ ausruft. Das kann man verschmerzen.

Doch dann, am 22. Mai 2017, zündet ein 22-jähriger Selbstmordattentäter am Rande eines ausverkauften Konzerts ihrer „Dangerous Woman“-Tour in Manchester einen Sprengsatz, gerade als die Besucher die Arena gegen 22.30 Uhr verlassen. 22 zumeist junge Menschen sterben, mehr als 500 werden verletzt. Sie fühle sich zerbrochen, twittert Grande am nächsten Tag, es tue ihr alles so leid, ihr fehlten die Worte. Sie sagt den Rest ihrer Tournee ab und kehrt in die USA zurück. Jeder rechnet damit, dass sich die zutiefst Verstörte vorerst ins Private zurückziehen wird. Doch nur zwei Wochen später ist Ariana Grande zurück in Manchester, besucht Opfer des Anschlags im Krankenhaus und organisiert ein riesiges Benefizkonzert für sie, mit Stars wie Justin Bieber, Miley Cyrus und Robbie Williams. Am Ende kommen 23 Millionen Dollar für die Betroffenen und ihre Familien zusammen. Aber fast noch wichtiger ist die Geste, Liebe und Engagement gegen Hass zu setzen. Manchester ernennt Grande zur Ehrenbürgerin.

Es ist nicht die letzte Tragödie, die sie überstehen muss. Im Herbst 2018 stirbt Mac Miller, ihre erste große Liebe, an einer Drogenüberdosis. Aber die Künstlerin wächst an jeder Krise, ihre beiden letzten, kurz nacheinander veröffentlichten Alben, „Sweetener“ und „Thank U, Next“ sind Triumphe. Ihre Singles belegen die ersten drei Plätze der Charts, das ist davor nur den Beatles gelungen.

Wenn Ariana Grande diesen Sonntag erneut in der Lanxess-Arena auftritt, sind die Sicherheitsbestimmungen erwartbar streng. Aber dafür können sich die Fans auch sicher sein, den unerschrockensten Popstar ihrer Generation zu erleben.