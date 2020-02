Ein Künstler wie ein Komet

Jan van Eyck wird zuweilen als „König der Maler“ bezeichnet. Aber ist dieser Ehrentitel überhaupt hoch genug angesiedelt? Denn nachdem der flämische Meister am Kunsthimmel erschienen war, an der Wende von der Spätgotik zur Renaissance, blieb nichts mehr, wie es war. Da darf man doch, wie es jetzt Cathérine Verleysen und Johan de Smet vom Museum der Schönen Künste in Gent tun, daran erinnern, dass der Künstler zuweilen mit einem Kometen verglichen wurde: Ein helles Licht jagt aus der Dunkelheit heran – und dann schlägt’s ein. Ab und an schrieb Jan van Eyck auf die Bilderrahmen sein Motto: „Als ich can“ – So gut ich kann. Und er konnte, was er tat, überragend gut.

Jetzt feiert ihn die Stadt Gent in Belgien mit einem Themenjahr, dessen Titel auf der Höhe der Zeit ist: „OMG! Van Eyck war hier.“ Zum Oh-my-God-Angebot zählen vor allem „die größte Van-Eyck-Ausstellung aller Zeiten“ und im Herbst die Eröffnung eines neuen Besucherzentrums für den Genter Altar, der dann in der zentralen Kapelle des Chores untergebracht sein wird. Auch die Uraufführung einer Komposition des Esten Arvo Pärt und ein Licht-und-Ton-Spektakel im Kirchenschiff von St. Nikolaus stehen auf dem Programm.

Hinzu kommen unter anderem ein vergleichsweise leichtes OMG-Bier, knuffige Opferlamm-Kissen und Edel-Pralinen im Geiste von Van Eyck. Ein kalendarischer Anlass lässt sich für all das nicht finden. Aber wen schert das schon, wenn man einen Kometen feiern kann.

Jan van Eyck wurde um 1390 geboren, vielleicht in Maaseik bei Maastricht, und er starb in Brügge vermutlich im Jahr 1441. Er war Hofmaler und Kammerdiener des Burgunderherzogs Philipp des Guten. Das Hauptwerk steht in der St.-Bavo-Kathedrale in Gent: „Die Anbetung des Lamm Gottes“. Auf dem Rahmen des Altarbildes steht geschrieben, dass Hubert van Eyck das monumentale Werk begonnen und Jan van Eyck es 1432 vollendet habe. Welchen Anteil der ältere Bruder tatsächlich an der Attraktion gehabt hat, könnten womöglich Untersuchungen ergeben, für die die Genter Restauratorin Hélène Dubois noch Geldgeber sucht.

Das Rätsel des Ursprungs passt zu einem staunenswerten Flügelaltar, dessen Thema die Anbetung des Lamm Gottes nach der Offenbarung des Johannes ist. Die 20 Tafeln sind im Laufe der Jahrhunderte mehrfach getrennt, zu 70 Prozent übermalt, meist schlecht ausgebessert, 1829 in Berlin sogar zersägt, nach dem Ersten Weltkrieg in Belgien wieder zusammengefügt und später von den Nazis versteckt worden. Ein 1934 geraubter Seitenflügel ist bis heute nicht aufgetaucht und nur als Rekonstruktion zu sehen.

Seit 2012 wird die originale Schicht freigelegt. So blickt uns nicht nur das Lamm endlich wieder wie – ja – wie ein Mensch an und hört nur noch mit zwei statt mit vier Ohren. Auch verlieren die Farben ihren Gelbstich, erhalten die Kleiderfalten ihre gebirgigen Verwerfungen zurück, sind Wände begradigt und ragen Stadtlandschaften im Hintergrund aufs Neue auf. Vieles ist schon restauriert worden. Allerdings wird die Arbeit erst 2024 abgeschlossen sein.

Während das zentrale Bildnis mit dem Lamm Gottes in der Kathedrale zu besichtigen ist, sind zehn Tafeln des Großwerks nun in der Ausstellung „Van Eyck – Eine optische Revolution“ im Museum der Schönen Künste zu sehen. Neben den Altarbildern werden weitere Werke des Meisters präsentiert. Zum Stil-Vergleich sind überdies Arbeiten von Zeitgenossen aus Italien (Fra Angelico, Pisanello, Masaccio u.a.) integriert. Van Eycks Werke stehen nicht am Ende des Rundgangs, sondern sind über die 13 Räume verteilt. So eilt der Besucher nicht einem furiosen Finale zu, sondern flaniert von einem staunenswerten Highlight zum nächsten.

Drei große Neuerungen schreibt Maximiliaan Martens, einer der Kuratoren der Ausstellung, dem Künstler zu. Erstens: Van Eyck fand einen Weg, die Trocknungszeit der Ölfarben zu verkürzen, wodurch das Malen mit ihnen populär wurde. Zweitens: Er entfaltete in seinen Porträts einen einzigartigen Detailreichtum. Man muss nur nahe an die Bilder herantreten, um zu erkennen, wie beinahe fotorealistisch die Haare des Adam oder die Tropfen am Springbrunnen sind. Fantastisch.

Drittens hebt Martens die kenntnisreiche Darstellung des Lichts hervor. Tatsächlich gibt es ein Funkeln in vielen Perlen, eine Reflektion auf der Rüstung, eine Brechung im Juwel. Zuweilen hat sich der Künstler in einer Spiegelung sogar selbst ins Bild gerückt.

Ja, dieser Jan van Eyck versteckte sich nicht in der Anonymität. So signierte er seine Gemälde, was damals keineswegs üblich war. Die Individualität findet in seiner Kunst einen starken Fürsprecher. In jeder Hinsicht. Er malte nicht nur Heilige, sondern auch „wirkliche“ Menschen. Dem Museum der Schönen Künste ist es gelungen, einen prächtigen Schatz zusammenzutragen, der die Reise ins Nachbarland lohnt. Für 90 Tage sind die Lichtspiele des Jan van Eyck zu erleben. Die Schau ist kein Komet, aber ganz gewiss einer der hellsten Sterne am europäischen Ausstellungshimmel. „Van Eyck – Eine optische Revolution“, Museum der Schönen Künste, Gent, Belgien, täglich 9.30 Uhr-19 Uhr, Mo., Fr., Sa. 9.30 Uhr-23 Uhr, bis 30. April. Der Katalog kostet im Buchhandel 69 Euro.