Eklat bei Techno-Spektakel: Loveparade-Gründer zeigt „Querdenker“-Symbol

Berlin -

Hunderttausende Besucher, gute und friedliche Stimmung: Die Bilanz von „Rave the Planet“, dem in diesem Jahr erstmals veranstalteten Techno-Rave, der in Berlin in die großen Fußstapfen der Loveparade treten will, liest sich ordentlich. Nun aber überschattet ein Eklat um Dr. Motte, den einstigen Loveparade-Gründer und jetzigen Schirmherren von „Rave the Planet“ die Veranstaltung.

In den sozialen Medien veröffentlichten Besucher des Raves am Sonntag Bilder und Videoaufnahmen, die Dr. Motte dabei zeigen, wie er während der Parade einen Sticker der „Freedom Parade“ hochhält. Hierbei handelt es sich um eine Demonstrationsreihe von sogenannten Querdenkern, die gegen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus protestieren.



Twitter-Nutzer empören sich über Dr. Motte: „Der Mythos Loveparade ist damit zerstört“

Viele Twitter-Nutzer reagierten empört über die Aktion. „Gestern fand 'Rave the Planet' von Dr. Motte statt - dem wir fehlende Abgrenzung zur Querdenken-Orga #FreedomParade vorwerfen. Nun ist folgendes Video aufgetaucht“, schreibt die Organisation „Geradedenken“.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Der Mythos #Loveparade ist damit zerstört“, schrieb ein Nutzer zu einem Bild von Dr. Motte mit dem Sticker. Auch die Initiatoren der „Freedom Parade“ selbst teilten ein Video der Aktion auf ihrem YouTube-Kanal. Bei „Rave the Planet“ habe man großen Zuspruch erhalten, schreiben die Menschen hinter der „Querdenker“-Parade.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Dr. Motte bezog Stellung. „Ich wusste das nicht. Ich entschuldige mich“, schrieb er auf Twitter. Später schob er nach: Er distanziere sich ausdrücklich von Querdenkern und ähnlichen Organisationen. Kritiker konnte er damit nicht überzeugen. Viele Nutzer zeigten sich skeptisch, ob Dr. Motte, der mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh heißt, wirklich ahnungslos war.



Entschuldigung von Dr. Motte für viele Nutzer unglaubwürdig

„Sorry, ich kann dieses Statement nicht ernst nehmen. @Dr_Motte, was haste die letzten zwei Jahre gemacht, dass man die Symbole, die man öffentlich einsetzt, nicht kennt. Ist es Ignoranz, Leichtsinn oder Dummheit?“, schreibt ein Nutzer.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer postet ein Bild von Zuschauern vor der Bühne und schreibt: „Beim Schild „Querraven-Querdenken 030“ DIREKT hinter dem Eröffnungswagen konnte man sicherlich auch nicht ahnen, wer das sein könnte. Die QD-Fahnen kennt man natürlich auch nicht. Glaub ich sofort. DAS wäre die Gelegenheit gewesen, sich zu distanzieren.“

Dr. Motte in der Vergangenheit mehrmals in der Kritik



Zweifel an der Glaubwürdigkeit bestehen wohl bei vielen Twitter-Nutzern auch deswegen, weil Dr. Motte schon in der Vergangenheit mit fragwürdigen Aktionen auffällig wurde. Im Frühjahr 2021 teilte er auf Facebook einen Link zu einem Artikel zu „kreativem Protest gegen die Corona-Maßnahmen“ auf der verschwörungsideologischen Website „Nachdenkseiten“.

2012 soll er im Streit mit einem Polizisten laut Strafbefehl „Heil Hitler“ gesagt haben. Auch eine Rede über die „schwule Politik“ des damaligen Berliner Bürgermeisters Klaus Wowereit sorgte für Negativschlagzeilen.



Pikant sind die Videoaufnahmen auch, weil Dr. Motte im Vorfeld erklärt hatte, dass sich die „Rave The Planet Parade“ als politische Demonstration mit einem Katalog von Forderungen verstehe. Es gehe unter anderem um die Anerkennung und den Erhalt der elektronischen Tanzmusikkultur als kulturelle Leistung. Das Motto lautete „Together again“. (pst)