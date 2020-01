Luljeta Lleshanaku, geboren 1968, ist eine albanische Dichterin und Übersetzerin, die zur Zeit der kommunistischen Diktatur unter Hausarrest aufgewachsen ist, da ihre Familie der Opposition angehörte. Nach dem Sturz Enver Hodschas studierte sie Albanische Sprache und Literatur sowie Creative Writing und arbeitete als Redakteurin und Autorin für Film und Fernsehen. Sie ist Direktorin des Instituts für die Aufarbeitung des kommunistischen Genozids in Albanien.

Im Rahmen der Poetica, dem Kölner Festival der Weltliteratur, trat die Autorin gestern in der Zentralbibliothek auf. Heute geht das Festival mit der vorletzten Veranstaltung in den Endspurt: „Europa im Gedicht – Grand Tour“ lautet ihr Titel. Mit dabei sind Tadeusz Dabrowski, Federico Italiano, Erik Lindner, Luljeta Lleshanaku, Helen Mort, Jan Wagner und Serhij Zhadan. Ort der Veranstaltung ist das Alte Pfandhaus Köln, Freitag, 20 Uhr. (ksta)

POETICA: LULJETA LLESHANAKU

VERZÖGERTE NACHRICHTEN Im Dorf in den Bergen kommen die Nachrichten einen Monat später an. Der Weg macht sie unschädlich: der Verstorbene landet direkt im Paradies, und ein Staatsstreich wird zum „Willen Gottes“. Der Bach ertränkt Einsamkeit in Einsamkeit. Die Phantasie ist das Harz das dich vor deinem Körper schützt. Der schwere Kastanienwald und die betrunkenen Männer lehnen sonst bei Sonnenaufgang neben kalten Schaufeln an der Wand. Die Mädchen heiraten gern in die Ferne die Büste der Fünfzehnjährigen bleibt unberührt zurück. Aus fünf Dörfern kommen die Bräute, Bräute, die Prophetenkinder gebären werden zwischen Heu und Stroh in der Scheune. Ah, ich wollte sagen nur einer unter ihnen wird Prophet werden; die anderen werden das Steinewerfen üben (das ist auch Teil der Prophezeiung). An einem Herbstmittag wie diesem, werden sie aus der Schule kommen wie ein verwirrter Krähenschwarm dem Blutgeruch hinterher, verfolgen das kaputte Postauto bis zur Kurve, wo es sich in Staub auflöst. Und dann gehen sie Birnenstehlen aus dem „Garten der Hure“, niemand hält sie auf. „Eine Frau mit zwei Männern ... Abfindung genug!“ Zwischen wilden Birnen einen Roman in der Tasche, bitte gut behandeln. Eine Anna Karenina die voll Ungeduld gelesen werden wird, von der letzten Seite an, sauber und treu ergeben wie verzögerte Nachrichten.

Aus dem Albanischen von Andrea Grill.