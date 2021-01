Fast 24 Stunden: Kölner Reporter stellt Rekord-Marke im Telefonieren auf

Köln -

Ein Reporter des WDR-Radiosenders 1Live hat mit 500 Gesprächspartnern in Folge eine Rekord-Marke im Dauer-Telefonieren aufgestellt. Moderator Daniel Danger benötigte für seinen Quassel-Marathon fast 24 Stunden, wie das Rekord-Institut für Deutschland (RID) am Freitag mitteilte. Mit 500 Anrufern in Reihe sei er nun Inhaber des Rekords für das „längste Telefonat mit wechselnden Gesprächspartnern“.

„Dass das ne' harte Nummer wird, war mir klar“, sagte Danger der Deutschen Presse-Agentur. „Dass ich aber jetzt wahrscheinlich der bekannteste Callboy Deutschland bin, damit habe ich nie gerechnet.“

Für den Rekord, den es in dieser Art noch nicht gegeben hatte, waren bestimmte Regeln aufgestellt worden. Dazu zählte etwa ein Mindestgesprächszeit pro Teilnehmer von einer Minute. Zudem musste es sich um eine „sinnvolle Unterhaltung“ handeln. Der Reporter des Westdeutschen Rundfunks hatte mit den Telefonaten am Donnerstagmorgen begonnen - am Freitagmorgen war es dann vollbracht.

Zu den Gesprächspartnern gehörten Hörer des Senders 1Live, aber auch Promis - nach Angaben eines Sprechers etwa Fernsehjournalist Frank Plasberg, Moderatorin Laura Karasek, Komiker Luke Mockridge und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Daniel Danger - bürgerlich eigentlich Daniel Schlipf - erklärte nach dem Sprech-Marathon, nun erstmal seine Mutter anrufen zu wollen. (dpa)