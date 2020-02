Köln -

Im Rückspiegel erscheinen die Jahre, die wir der Einfachheit halber die 90er nennen, wie eine etwas unwirkliche und kurzlebige Epoche erfüllter Sehnsüchte. Die Mauer war gefallen, der Ostblock hatte sich dem Kapitalismus ergeben und in der Philosophie wurde wahlweise vom Ende der Geschichte oder der Ideologien geraunt. Für einen historischen Moment schien das Glück der Konsumgesellschaft vollkommen, und so beschloss die Mode- und Werbeindustrie, dass ihr, überflüssig geworden, nichts anderes übrig blieb, als sich als populäre Kunst neu zu erfinden. Madonna brachte die neuen Verhältnisse zum Tanzen und brachte mit „Vogue“ die Posen der Models in die Discos.



Auch der Modefotograf Peter Lindbergh erlebte seine Sternstunde in den frühen Neunzigern – als Hebamme des Supermodel-Phänomens. Zwar hatte es auch zuvor Models mit Starqualitäten gegeben, doch weder Twiggy, das Gesicht der Swinging Sixties, noch die Studio-54-Ikone Jerry Hall erreichten jemals den Stand, auf den der in Duisburg aufgewachsene Lindbergh Schönheiten wie Cindy Crawford, Linda Evangelista oder Naomi Campbell hob. Es brauchte wenig mehr als ein Titelbild der „Vogue“, um aus den lebenden Kleiderpuppen früherer Jahre eine neue Spezies zu machen, die ein Millionenpublikum mit Affären, Skandalen und Divengehabe in Atem hielt. Offenbar hatte nicht nur die Modebranche auf die Supermodels gewartet, sondern die gesamte Welt. Die Frage ist nur: warum?

Diebeszüge durch die Fotografiegeschichte

Diese Frage schwebt nun auch in der großen Peter-Lindbergh-Retrospektive im Düsseldorfer Kunstpalast zwischen monumentalen Posterwänden und lebensgroßen Starporträts in sattem, elegischen Schwarz-weiß. „Untold Stories“ heißt der von Lindbergh selbst zusammengestellte Rückblick auf sein Werk, den man mit einigem Recht auch ein Vermächtnis nennen könnte – während der Vorbereitungen starb Lindbergh im Alter von 74 Jahren. Dieses Vermächtnis reicht von Supermodels, die als Mafiaimitate in zu großen Anzügen unter der Brooklyn Bridge posieren, bis zu Starporträts, auf denen sich vor allem Schauspielerinnen scheinbar schutzlos der Kamera ausliefern. Wie ein Juwelendieb alter Schule bediente sich Lindbergh dafür bei den Klassikern der Fotografiegeschichte, bei den Akten eines Edward Weston oder den Straßenfotografien der New Yorker Schule – deren mit Models nachbesetzte Travestie ist beinahe ein Leitmotiv der Düsseldorfer Schau. Man kann das bewundern, weil sich Lindbergh auf seinen Diebeszügen treu blieb. Man kann das alles aber auch zum Fürchten finden.



„Sasha Pivovarova, Steffy Argelich, Kirsten Owen & Guinevere van Seenus, Brooklyn" entstand im Jahr 2015

Aber darum geht es gar nicht, schon weil das Schwelgen in Zitaten zur kulturellen Grundausstattung der 90er Jahre gehörte. Es geht vielmehr um die Frage, warum die glatte Ausdruckslosigkeit der Lindbergh-Schönheiten damals nicht nur niemanden störte, sondern als ihr genaues Gegenteil gefeiert wurde. Der Fotograf selbst fand „nichts so sexy wie Persönlichkeit“, und tatsächlich wurden seine Fotos von der Modeindustrie als Befreiung aus den Fesseln eines alten, abgelebten Looks begrüßt. Seine Models wirkten natürlich, wie Mädchen von nebenan, weil sie nicht unter Schminke und Mode verborgen waren, sondern in alltäglichen Szenen gar keine Kleidung mehr vorzuführen schienen. Bei Lindbergh durften Models sie selbst sein und das genügte. Allerdings kann etwas, das in den Grenzen der Modefotografie revolutionär ist, leicht zum lächerlichen Klischee gerinnen, wenn man es mit der Fotografiegeschichte oder der Wirklichkeit abgleicht.



In seinen besten Momenten war Lindbergh ein Meisterdieb, der auf der Schwelle von Mode- und Straßenfotografie die Präsenz der Mode erhöhte, indem er sie beinahe zum Verschwinden brachte. Aber auf diesen Weg wollte er offenbar nicht weitergehen und versuchte stattdessen, die Gesetze der Modefotografie neu zu schreiben, indem er diese in Zitatkunst verwandelte – eine Methode, die mit Ablauf der 90er Jahre merklich an Reiz verlor.



Supermodels waren der neue Adel

So bleibt von Peter Lindberghs Vermächtnis die – mittlerweile wieder einkassierte – Ermächtigung des Models zum Supermodel. Seine Bilder sind ferne Erinnerungen daran, dass die avancierte Modefotografie einmal glaubhaft vorgab, nichts mehr verkaufen zu wollen außer einer Idee von Schönheit – was die Supermodels als Trägerinnen dieser Idee gewissermaßen in den Adelsstand erhob. Während Schauspielerinnen niemals allein wegen ihres Aussehens zu Weltstars werden, rückten die Models nur dank günstiger Gene in diese Sphären auf. Supermodels wurde die Berühmtheit in die Wiege gelegt, sie waren die Prinzessinnen einer auf Konsum errichteten Gesellschaft, die sich im Moment ihres historischen Triumphs nach etwas sehnte, dass nicht käuflich ist. Und sei es der Adel unwirklicher Schönheit.



„Peter Lindbergh: Untold Stories“, Kunstpalast, Ehrenhof 4-5, Düsseldorf, Di.-So. 11-18 Uhr, Do. 11-21 Uhr, 5. Februar bis 1. Juni. Der Katalog ist im Taschen Verlag erschienen und kostet 60 Euro.