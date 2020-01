Frankfurt wird wohl nicht sanieren

Zwischen 800 Millionen und eine Milliarde Euro - diese Summe kommt auf die Stadt Frankfurt zu, wenn sie Schauspiel und Oper in die Zukunft führen will. Ein Neubau der Städtischen Bühnen wäre dabei billiger als eine Sanierung. Das ist das Ergebnis des Prüfberichts der Stabsstelle Zukunft der Städtischen Bühnen, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Eine politische Entscheidung ist damit aber noch nicht gefallen. Schon 2017 hatte eine Machbarkeitsstudie Kosten von mindestens 800 Millionen Euro errechnet. Seither sind die Preise gestiegen, heute wäre es laut Stabsstelle mindestens eine Milliarde. Damals wurden drei Szenarien durchgerechnet, nicht aber eine reine Sanierung der bestehenden Gebäude. Diese Option bezog die 2018 gegründete Stabsstelle nun mit ein. Damit liegen vier Varianten auf dem Tisch, die nun der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden. „Die Hoffnung, dass eine Sanierung günstiger wäre, hat sich nicht bestätigt“, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Sie schlägt eine Neubaulösung vor. Am besten sollte man zuerst ein neues Opernhaus bauen und für das Schauspiel eine Übergangslösung suchen, dann das Gebäude am Willy-Brandt-Platz abreißen und dort einen Neubau für das Schauspiel errichten. (dpa)