Global Groove: Das bietet die große Essener Ausstellung zu Tanz und Kunst

Essen -

Im Schlepptau der Gebrauchsgüter und Luxusartikel, die seit dem mittleren 19. Jahrhundert vor allem die Pariser Läden überschwemmten, fanden auch asiatische Kunstwerke, Moden und Tanztraditionen den Weg in die Galerien, Museen und auf die Bühnen der westlichen Welt. In Frankreich brach, befeuert von den Weltausstellungen 1867, 1878 und 1900, eine fast hysterische Japan-Begeisterung aus, die offenbar ansteckend war. Und so ließen sich viele westliche Künstlerinnen und Künstler von den Kollegen aus Fernost inspirieren, so wie auch umgekehrt diese gen Westen blickten.

Das Museum Folkwang in Essen folgt mit der Ausstellung „Global Groove. Kunst, Tanz, Performance und Protest“ nicht nur den globalen Bewegungen der Tanzkultur seit 1900, sondern untersucht materialreich auch die modernen Transformationen und Prozesse des Austauschs, die in der Nachkriegszeit virulent wurden. Und es bis heute sind.



„Ohne Ekstase kein Tanz!“, proklamierte Mary Wigman

„Ohne Ekstase kein Tanz!“ hatte die berühmte Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin Mary Wigman (1886-1973) einst proklamiert. Als Ikone des deutschen Ausdruckstanzes gehörte sie zu den Wegbereiterinnen der Lebensreformbewegung, die um 1900 etwa im Schweizerischen Ascona und anderswo blühte und die Bewegungsvielfalt des Körpers als Grundlage des freien Tanzes propagierte. Der Tanz hatte sich von dem strengen Reglement und den ästhetischen Dogmen der Tradition befreit.

Die Essener Schau setzt ein mit einem Film der unvergleichlichen Schleiertänze Loie Fullers (1862-1928) und Bildern des japanischen Schauspielensembles um die Tragödin Sada Yacco (1871-1946), die die amerikanische Lichtkünstlerin Fuller 1900 nach Paris eingeladen hatte. Picasso hat sie gezeichnet. Auguste Rodin, sein französischer Bildhauerkollege, war fasziniert von der Ausdruckskraft der chinesischen Tänzerin Madam Hanako, die er 1907 auf einer Kolonialausstellung entdeckt hatte. Ihr widmete er zahllose Zeichnungen und Skulpturen.

Gleich nebenan findet sich in einem kleinen Séparée das Fotoarchiv George Grosliers (1887-1945), Bilder, mit denen der französische Museumsmann 1927 die kambodschanischen Tanztraditionen zu bewahren versuchte. Richtig und gut gemeint war das, und ist doch auch irgendwie ein bisschen paternalistisch. Man könnte in dieser faszinierend schönen Ausstellung fast vergessen, dass es seit jeher auch eine dunkle Seite des kulturellen Austausches gab. Diese hat mit den kolonialen Bedingungen und den Machtverhältnissen jeglichen Zusammentreffens zu tun.

Mit ihren Hunderten von Objekten, Fotografien, Filmen, Grafiken, Gemälden, Kostümen und Mixed-Media-Installationen tanzt die Ausstellung durch die reiche globale Geschichte des bewegten menschlichen Körpers: 120 Jahre Tanz- und Kulturgeschichte. Die Folkloren und Reformbewegungen in Indien und Indonesien werden ausführlich und bildreich geschildert ebenso wie die westlichen Antworten auf die exotischen Kulturen oder die Kollaborationen von Tanz- und Kostümkünstlern, Bühnenbildnern und Modedesignern, Fotografen und Reformern.

Der Westen suchte Inspiration in den „exotischen“ Kulturen

Die meistenteils chronologisch eingerichtete Schau hält immer wieder auch unerwartete Abstecher bereit, so wie etwa die hinreißende Inszenierung „At Twilight“, die der Künstler Simon Starling zusammen mit dem Theaterregisseur Graham Eatough entwickelt hat. Ein von irischer Folklore und japanischem Noh-Theater inspiriertes Maskenspiel des irischen Dichters W.B. Yeats von 1916 ist das Material, mit dem die Künstler 100 Jahre später das Netz an Verweisen und Einflüssen mit neuen Bezügen verweben.

Ein großes Kapitel widmet sich dem in den späten 50er Jahren entstehenden japanischen Ausdruckstanz Butoh und Rebutoh und den Pionieren der japanischen Tanzmoderne. Bald war die tänzerische Ekstase in Ost und West auch wieder Thema der bildenden Kunst. Diesmal sind es Künstler wie Jackson Pollock und Kazuo Shiraga, die ihre Bilder in einem Zustand äußerster Anspannung, wie in einem rauschhaften Ballett tanzend, malen. Die Kunst, die nun entsteht, trägt das Ereignis ihrer Entstehung in sich.

Die riesige gut gelaunte Video-Installation „Universal Tongue“ von Anouk Kruithof zeigt eine bunte Mixtur aus Tanzperformances, die die Künstlerin aus dem Netz gefischt hat, „ein Kaleidoskop des globalen Tanzes heute“.

Am Ende möchte ich am liebsten mittanzen.

„Global Groove. Kunst, Tanz, Performance und Protest“, Museum Folkwang, Essen, Di.-So. 10-18 Uhr, Do.-Fr. 10-20 Uhr, bis 14. November