Isabel Schayani berichtet über ukrainische Flüchtende: „Es kommt viel mehr Hass auf“

WDR-Journalistin Isabel Schayani berichtet seit Anfang des Krieges in der Ukraine von der polnisch-ukrainischen Grenze.

Bei „hart aber fair“ schilderte sie die Lage und sagte „ich kann das gar nicht begreifen“ – der Ausschnitt ging viral, weil er wohl das Gefühl von vielen erfasste.

Im Interview spricht sie über ihre Eindrücke, Erlebnisse mit Flüchtenden und vergleicht die Lage zu anderen Migrationen.

Frau Schayani, Sie sind zurzeit an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Sie haben Anfang der Woche in „hart aber fair“ gesagt, dass Sie gar nicht begreifen, was da geschieht. Wie nehmen Sie die Situation im Moment wahr?



Isabel Schayani: Man kann das nicht begreifen. Das ist jenseits unseres Fassungsvermögens, was auch damit zu tun hat, dass wir eine Friedensgeneration sind und uns weder vorstellen können, warum man freiwillig in den Krieg zieht, um sein Land zu verteidigen, noch was es bedeutet, mit nur einem Tagesrucksack zu fliehen. Man sieht das, ich spreche gemeinsam mit dem Übersetzer mit den Menschen, aber man kann nicht begreifen, welche Dimension das hat, welch völliger Zusammenbruch einer normalen Biografie das ist.