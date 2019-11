Jazz-Gesandter auf musikalischer Zeitreise

Es gibt Momente, in denen stimmt alles. Zufällig schweift der Blick während des Konzerts im ausverkauften Stadtgarten durchs seitliche Saalfenster, erfasst das warme Gelb der Außenlichterkette im herbstlichen Baum, von dem dann tatsächlich auch noch einige Blätter fallen – und auf der Konzertbühne spielt Klaus Doldinger den Jazz-Standard „Autumn Leaves“. Lediglich Pianist Martin Sasse begleitet ihn bei dieser intimen Ballade, der die klare, mitunter helle Schärfe des melodiös plaudernden Sopransaxofons jede Kitsch-Gefahr nimmt.

Es hatte durchaus etwas Festliches, ja Bewegendes, der 83-jährigen Jazz-Legende an diesem Abend zuzuhören. Musizierend und erzählend nahm Klaus Doldinger mit auf eine Zeitreise, der aber nie etwas „Staatstragendes“ anhaftete. Eher verschmitzt, beschwingt und heiter erinnerte sich der „Ambassador der deutschen Musik“, als der Doldinger Mitte der 1960er Jahre fürs Goethe-Institut durch die Welt reiste, an seine musikalischen Anfänge. Schon bald wurde Doldinger Berufsmusiker, kam 1960 erstmals in die USA, nach New Orleans, Chicago, New York, ins „Birdland“, wo Bud Freeman ihn ansagte.

Schwärmend, mitunter auch leicht verwundert stellte Doldinger fest, wie lang dies jetzt alles bereits her sei, und wie sich in 65 Jahren doch alles immer irgendwie ineinandergefügt habe. Später am Abend spielte er dann seine Komposition „Lucky Looser“, ein fröhlich-melancholisches Stück, über das er einmal sagte, er habe es in dem Gefühl geschrieben, dass „jemand aus einem materiellen Verlust heraus zur Kunst finden kann. Zum Beispiel zum Jazz“. Was er im Stadtgarten nun lächelnd ergänzte: „Und am Ende geht es bei aller Unvorhersehbarkeit doch meistens gut aus.“

Immer noch ist Klaus Doldinger der „Jazz-Gesandte“, der seine musikalischen Einflüsse in der ganzen Welt entdeckte und verarbeitete – im Jazz-Rock mit seiner legendären Band Passport ebenso wie in seinen zahllosen liedhaft-einprägsamen, populären Film- und Fernsehmusiken. Die aber spielten an diesem Abend keine Rolle, vielmehr ehrte Tenorsaxofonist Paul Heller gemeinsam mit einer fantastischen All Star Band den leidenschaftlichen Straight-Ahead-Jazzer Doldinger mit seinem unverwechselbaren, warmen, immer noch volltönenden Saxofon-Ton. So kamen schöne Versionen von Standards wie „Body and Soul“ und „A Night in Tunesia“ zu Ehren, von der großen Südamerika-Tournee des gefeierten Doldinger-Quartetts im Jahr 1965 stammte die feine Ballade „Saragossa“ und vom Album „Doldinger in New York“ (1994) das rockig-fetzige Stück „Yellow Cab“.

Und nicht nur hier gab Paul Heller selbst immer wieder Gas, spielte nahezu alle Themen gemeinsam mit Doldinger im voluminösen, wohlklingenden Duo-Klang, brachte feine Nuancen ein und setzte zu eigenen energiegeladenen Soli an, um stets respektvoll und voller Zuneigung den Fokus dann doch auf seinen renommierten Gast zu lenken. So entstand eine wunderbar austarierte, höchst unterhaltsame Mischung, die die beiden Saxofonisten mit Pianist Martin Sasse, Hanno Busch an der Gitarre, Claus Fischer am E-Bass und dem Schlagzeuger Flo Dauner zu einer veritablen All Star Band vereinte. Die dankte Klaus Doldinger unmittelbar nach der Pause mit Hellers Up-Tempo-Komposition „Blues for Klaus“. Eine tolle Verbeugung.