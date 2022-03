Katholische Nachrichten-Agentur: Langjähriger Chefredakteur wechselt in den Vatikan

Köln -

An der Spitze der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) gibt es einen überraschenden Wechsel. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, gibt der langjährige Chefredakteur Ludwig Ring-Eifel seinen Posten auf und geht als Chefkorrespondent und Leiter der Vatikan-Redaktion nach Rom. Dort hatte er schon vor der Berufung auf seinen jetzigen Posten gearbeitet. Wer ihm in der Bonner Zentralredaktion nachfolgt, ist noch unklar.



Die Mitarbeiter der KNA wurden am Donnerstagmittag über die Personalie informiert. Ring-Eifels Nachfolge ist für den 1. September ausgeschrieben. Die Geschäftsführerin des Medienhauses, Andrea Rübenacker, und Ring-Eifel selbst waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die KNA wurde 1952 gegründet. Sie ist eine Tochtergesellschaft des Bonner „Medienhauses“. Deren alleiniger Gesellschafter wiederum ist der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD), die körperschaftliche Organisationsform der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.

Die KNA beschäftigt nach eigenen Angaben rund 60 Mitarbeitende in der Bonner Zentrale, im Berliner Hauptstadtbüro sowie an zehn weiteren Standorten im Bundesgebiet. International ist die Agentur mit Büros in Rom, Brüssel, Jerusalem, Washington und Bogotá (Kolumbien) vertreten. Nach eigenen Angaben arbeiten etwa 350 freie Journalistinnen und Journalisten der Agentur national und international zu.

Der 1960 in Trier geborene Ring-Eifel hat Philosophie, Theologie, Religionswissenschaft und Altphilologie studiert. Seine journalistische Laufbahn begann er 1987 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Seit 1990 berichtete er für verschiedene kirchliche Medien und war Chefredakteur des Magazins „kontinente“ mit Sitz in Köln. 1996 wurde der Rom-Korrespondent für die katholischen Nachrichtenagenturen KNA, kathpress und Kipa. 2005 kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm den Posten des KNA-Chefredakteurs von seinem langjährigen Vorgänger Helmut S. Ruppert.



Ring-Eifel ist nicht nur ein exzellenter der katholischen Kirche in Deutschland, sondern auch des Vatikans. Als Autor verfasste er für die KNA regelmäßig Analysen und Hintergrund-Berichte zur Lage der Kirche.